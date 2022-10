PDP kategoričan: Jelena Trivić je pobijedila, izborna krađa nas neće zaustaviti

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović kazao je danas da pravni tim ove stranke priprema krivične prijave i “češlja” glasove, te tvrdi da je došlo do izbornih prevara u izboru za predsjednika RS.

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

“Mi ne odustajemo. Jelena Trivić je pobijedila i sve što smo sinoć saoštili je tačno, a razlika od preko 10.000 se nije mijenjala. Šta se desilo tokom noći, sada ćemo istražiti. Izborna krađa isplivava od jutros”, istakao je.

Tvrdi da ima oko 30.000 nevažećih listića od do sada prebrojanih glasova

“Postoje ozbiljni osnovi da se sve detaljno prebroji i ponište izbori za predsjednika RS u velikom broju biračkih mjesta i gradova”, dodao je

Posebno je izdvojio Prijedor, Zvornik, a naročito Doboj, da je po falsiikovanim glasovima, razlika za Milorada Dodika oko 10.000 glasova.

Borenović je govorio da su na nekim mjestima “tjerani birači”, pa da u jednom mjestu Jelena Trvić na jednom mjestu ima nula glasova, a Dodik preko 235.

“Zamislite to, ko mi ovo objasni, svaka mu čast. Selo Krajišnik, porodično selo Jelene Trivić, ona ima nula glasova, a Milorad Dodik 141, a Zoran Kalinić 137. Da li je to moguće. To pokazuje koliko je izborni proces kontaminiran i zloupotrijebljen”, kazao je Borenović.

Podvukao je u više navrata da “neće odustati, da je Jelena Trivić pobijedila i da ih nikakva izborna krađa neće zaustaviti”.

Jelena Trivić je kazala da se radilo o sveobuhvatnom kontaminiranom procesu, ne samo u pojedinim biračkim mjestima i gradovima.

