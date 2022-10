Fon der Lajen u Sarajevu: EU će pomoći energetskom sektoru Bosne i Hercegovine

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ponovila je da Evropska unija želi da Bosna i Hercegovina postane njenom članicom. Najavila je finansijsku pomoć energetskom sektoru Bosne i Hercegovine.

Izvor: Anadolija

Obraćajući se danas političarima, predstavnicima civilnog društva, radnicima u kulturi i novinarima u Domu Oružanih snaga u Sarajevu o preporuci Komisije EU da Bosna i Hercegovina dobije status kandidatkinje, poručila je da je to uspjeh same Bosne i Hercegovine i da na to može biti ponosna. Kako je kazala, Bosna i Hercegovina je budućnost Unije.

"Zato sam došla ovdje i kazati svim građanima: Vi ste budućnost EU i vaša budućnost je Evropska unija. To nije samo zbog toga što ste došli do preporuke za kandidatski status, već i zbog toga što duboko vjerujete u EU. Tri četvrtine stanovništva podržava članstvo i to je većina u cijeloj državi", napomenula je fon der Lajen.

Osvrnula se na status mladih u Bosni i Hercegovini, podsjetivši da kod većine njih postoji vjera u EU. Takođe je poručila političarima da mogu ispuniti snove mladih.

"Vi ste novo vodstvo države koje može ispuniti njihove snove. Vi ste ključni za to. Država ima generacijsku priliku da ide naprijed. Ovo je trenutak za Bosnu i Hercegovinu. Želim vas ohrabriti da iskoristite taj trenutak", rekla je.

Predsjednica Evropske komisije je ocijenila da je Bosna i Hercegovina napravila iskorak po pitanju zakonske regulative javnih nabavki, civilne zaštite i saradnje s EUROPOL-om. i to uprkos, kako je kazala, teškim okolnostima.

"Reforme nisu važne samo zbog članstva u EU, već zbog toga što će se time zemlja učiniti boljom. Vrata EU su vam otvorena i molim vas da iskoristite priliku. Na vama je da zajedno uđete kroz otvorena vrata EU", izjavila je.

Najavila je da će Zapadni Balkan, kojem pripada i Bosna i Hercegovina, kratkoročno dobiti 71 milion evra za energetski sektor u cilju veće energetske nezavisnosti i većeg korištenja obnovljivih izvora energije. Osim toga, kako je obećala, finansijska podrška značiće pomoć stanovništvu i kompanijama koje su pogođene rastom cijena energenata.

Fon der Lajen je prije obraćanja u Domu Oružanih snaga imala susret s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Fon der Lajen će otvoriti i tunel "Ivan" na dionici autoputa, Koridora 5C Tarčin - Ivan. Gradnja ove dionice koštala je 542 miliona evra, od čega je Evropska unija osigurala bespovratnih 23,3 miliona evra. Očekuje se da će ova dionica od danas ili od sutra biti u prometu.

EU je osigurala grantove u ukupnom iznosu od 542 miliona eura za izgradnju autoputa u Bosni i Hercegovini.

Fon der Lajen je stigla u posjetu Bosnu i Hercegovinu nakon što je Evropska komisija dala preporuku da se Bosna i Hercegovina dobije status kandidatkinje za članstvo u EU.

Ranije je posjetila Prištinu i Tiranu, danas će posjetiti i Beograd, a sutra, 29. oktobra, posjetiće Podgoricu.

(Kliks)