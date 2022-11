Dodik: Uskoro nova Vlada RS sa mnogo novih imena

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je uvjerenje da će u narednih 20-ak dana biti izabrana nova Vlada Republike Srpske, u kojoj će, kako je rekao, biti znatan broj novih lica.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik, koji je lider SNSD-a, rekao je da će se iduće sedmice sastati sa koalicionim partnerima koji će biti uključeni u vlast shodno njihovim izbornim rezultatima.

"Želimo da obezbijedimo većinu za Dom naroda na nivou BiH, od četiri, i da obezbijedimo dvotrećinsku većinu da zaštitimo Željku Cvijanović u Predsjedništvu BiH od očigledno uzurpatorske pozicije koju već spremaju druga dva člana Predsjedništva", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

U vezi sa formiranjem vlasti na nivou BiH, Dodik je rekao da to sigurno neće ići brzo i da je poznato da se strukture vlasti na zajedničkom nivou veoma teško formiraju.

"Nemam povjerenja u te institucije, ne vjeruje da će se to završiti do marta-aprila, a vjerujem i duže", dodao je Dodik.

Dodik je naglasio da će SNSD i HDZ BiH zajedno nastupati na nivou BiH i da bez tog učešća neće ni biti formirane vlasti.

Prema njegovim riječima, HDZ BiH i SNSD će odabrati partnera u Federaciji BiH, što se nije dešavalo ranije.

"Mi ćemo ući sa onima koji će prije nego što uđemo u strukture vlasti prihvatiti da se deblokiraju projekti u Republici Srpskoju vezi sa gasovodom, aerodromom u Trebinju, Hidroelektrane `Buk Bijela`", naglasio je Dodik.

On je dodao da to nije nikakvo uslovljavanje te da je to bilo nepotrebno zaustavljeno u ranijem periodu.

Prvo će, kako je rekao, SNSD imati sastanak sa HDZ-om BiH i dogovoriti sve stvari.

Dodik je naglasio da SNSD podržava da predsjedavajući Savjeta ministara bude iz hrvatskog naroda, prije svega iz HDZ-a BiH, i da će u tom pogledu podržati bilo koji prijedlog koji dođe iz HDZ-a.

"Mi ćemo preferirati Ministarstvo finansija i još tri, jer ukupno četiri pripadaju Republici Srpskoj. Dogovorićemo sa partnerima koje bi to bilo, moguće Ministarstvo za ekonomske odnose. U svakom slučaju, nama sada pripada Ministarstvo inostranih poslova jer je sada bio kadar iz SDA, musliman, pošto mjesto predsjedavajućeg Savjeta ministara dobijaju Hrvati, oni ne bi mogli da imaju i ministra inostranih poslova", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da trenutno radi na obezbjeđivanju podrške za četiri delegata u Dom naroda iz SNSD-a i da mu za to nedostaje još jedan glas.

"Činjenica da je Željka Cvijanović u Predsjedništvu BiH, da ćemo imati četiri delegata, imamo najveći broj odbornika iz Republike Srpske - 14, osam u bloku - šest naših ima Ujedinjena Srpska i Demos, to govori da su brojevi i programi na našoj strani", dodao je on.

On je naglasio da će osnovna politika SNSD-a biti vraćanje na scenu Ustava BiH.

"Naša osnovna politika će biti - vratite Ustav BiH na scenu i mi ćemo u njoj ostati, ukoliko to nećete, vidjećete da ćemo otići. To će biti naš pristup jer mi ne želimo da budemo u zemlji u kojoj se krši Ustav", dodao je Dodik.

Dodik je najavio da će ovih dana pisati bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trampu, za kojeg očekuje da će dobiti ove godine izbore za Predstavnički dom i da će se vratiti na mjesto predsjednika Amerike.

"Želim da obezbijedim kontakt koji će osigurati stabilnu poziciju Srpske", dodao je Dodik.

On je rekao da aktuelni američki ambasador i Ambasada SAD u BiH lažu jer ne postoji vlada na nivou BiH, već Savjet ministara.

"Ne postoji vlada BiH, oni hoće da tu laž etabliraju kao činjenicu, to nije tako", istakao je Dodik.

On je naveo da šef delegacije EU u BiH Johan Satler "koji mlatara vladavinom prava, sve čini da sruši vladavinu prava u BiH", napominjući da je činjenica da podržavaju nepravno izabranog Kristijana Šmita i mnogo drugih stvari.

"Ako hoće bilo kakav napredak ovdje u BiH, moraju nas prihvatiti kao partnere", naglasio je Dodik.

On je ponovio da nije bilo saglasnosti za istup na sjednici Savjeta bezbjednosti ambasadora BiH u UN Svena Alkalaja, koji je "ispao korisni idiot".

"Idiot je ispao zato što nije govorio o tome da su visoki predstavnici u BiH i ranije kršili zakone nego je samo preferirao ovo oko muslimana što je njima važno, a koristan je bio zato što je nešto i rekao tamo", dodao je Dodik.

SRNA