Stevandić: U NSRS nema mjesta za rijaliti

Narodna skupština Republike Srpske treba da bude hram demokrtaije, tamo nema mjesta za pravila koja vladaju u rijaliti programima, poručio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Stevandić je rekao da parlament mora da bude hram demokratije gdje će argumentima braniti stavove, a ne uvredama.

Za mnoge prognoze je, kako kaže, još rano jer su tek počeli, ali je dodao da predstoje dvije važne odluke - izbor delegata u Dom naroda parlamenta BiH i Vijeće naroda Narodne skupštine, kao i izbor Vlade Republike Srpske.

"To su obaveze koje moramo završiti do kraja ove godine, a poslije toga radićemo u planiranim okvirima i u skladu sa zahtjevima koji dođu do nas", rekao je Stevandić za "Glas Srpske".

On je dodao da će se truditi da ovaj, 11. saziv, bude što mirniji i da se više bave skupštinskim zadacima, a manje svađama, odnosno reklamama.

"Što se mene tiče, potrudiću se da nam rad bude što efektivniji te, ukoliko je to moguće, naša politička neslaganja ostanu u okvirima pristojne verbalne komunikacije", naveo je Stevandić, koji je izabran za predsjednika parlamenta na konstitutivnoj sjednici u utorak, 15. novembra.

On je dodao da predstoji trubulentno vrijeme koje je počelo sukobom u Ukrajini, a nastavlja se krizom sa hranom i energentima, te velikom recesijom u svijetu za koju kaže da neće zaobići ni Srpsku, ali da parlament tu treba da bude korektivni faktor i podrška dobrim rješenjima.