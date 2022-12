Crnadak pita: Šta SNSD i "osmorka" planiraju sa vraćanjem nadležnosti SRPSKOJ?

Šef Kluba poslanika u NSRS i potpredsjednik PDP-a podsjeća da su na današnji dan, prije tačno godinu dana, SNSD i skupštinska većina usvojili u Narodnoj skupštini Republike Srpske odluke o vraćanju nadležnosti Srpskoj.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Usvojene su odluke kojima se nalaže Vladi Republike Srpske da pripremi zakone kojima će se ponovo uspostaviti Vojska, kao i Uprava za indirektno oporezivanje i Visoki sudski i tužilački savjet Republike Srpske.

"Iz SNSD-a su tvrdili da to nisu predizborne igre, nego da će se ove nadležnosti u roku od šest, odnosno 12 mjeseci zaista vratiti na nivo Srpske. Sudbina je htjela da baš danas, kada SNSD i „osmorka“ održavaju ključni sastanak o formiranju vlasti za naredne četiri godine, dobijemo konačan odgovor da li je sve ovo bila još jedna laž i prevara SNSD", rekao je Igor Crnadak u saopštenju.

Crnadak kaže da su vraćanje nadležnosti, odnosno obavezujuće odluke NSRS, nešto sa čim SNSD, htio ne htio, ulazi u današnje razgovore, jer je to stav najvišeg zakonodavnog tijela Republike Srpske pod njihovom punom kontrolom.

"Ako nisu odustali, SNSD danas mora javno potvrditi da će se te institucije u Republici Srpskoj formirati i da će za to zatražiti podršku novih partnera, jer će to direktno uticati na institucije na nivou BiH, o kojima se danas razgovara", kaže Crnadak.

Ističe da se ni "osmorka" ne može "praviti mrtva", jer ovo nije stranačka stvar SNSD, pa da mogu reći da će se posvetiti samo stvarima o kojima su saglasni.

"Da li će se budžeti u naredne četiri godine puniti novcem prikupljenim od strane UIO BiH ili će Republika Srpska prikupljati svoj PDV, a Vlada FBiH svoj? Da li će odluke u pravosuđu Republike Srpske uskoro donositi VSTS Republike Srpske ili će ipak u naredne četiri godine sve biti po starom? Ovo su pitanja koja na današnjem istorijskom sastanku SNSD – „osmorka“ moraju dobiti odgovore", zaključio je Crnadak u saopštenju.

SNSD i predstavnici stranaka "osmorke" trebalo bi danas da se sastanu i razgovaraju o novom sastavu Savjeta ministara. Milorad Dodik je juče najavio da bi se sastanak trebao održati u banjalučkoj regiji. Naglasio je da će eventualni dogovor zavisiti od toga da li će se odblokirati projekti važni za Republiku Srpsku.

"To je Buk Bijela, to je aerodrom Trebinje, to je svakako gas koji treba da prođe. Od tih garancija koje ćemo dobiti zavisiće i naše krajnje opredjeljenje. Ako nema deblokade mi nećemo ići u vlast. Što da tamo sjedimo ako predstavljamo ikebane. Mi nećemo blokirati nijedan projekat u Federaciji, samo tražimo da se ne blokira u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

Dodik je za ponedjeljak, 12. decembar, najavio sastanak sa HDZ-om u Banjaluci s ciljem potvrđivanja zajedničkog partnerstva.