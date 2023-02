Milanović pojasnio izjavu: Nisam rekao ništa netačno, Srbija je Kosovo izgubila u ratu

Prilikom današnje posjete predsjednice Slovenije Zagrebu hrvatski predsjednik Zoran Milanović pojašnjavao je svoju izjavu o Kosovu rekavši da ništa netačno nije rekao, ali "da to ne znači ne Kosovo ne treba imati samostalnost".

Izvor: Ana Marija Katic/[email protected], Kabinet predsjednika Hrvatske

"Srbija je ostala bez Kosova, nije ga dala dobrovoljno, izgubila ga je u ratu. Mogao sam reći drugačije - da je Srbija ostala bez Kosova ili da je Kosovo izuzeto iz Srbije, ali valjda se svi slažemo da je Kosovo bilo dio Srbije", rekao je Milanović.

Dodao je da nikoga ne mora uvjeravati u svoju privrženost kosovskim Albancima te pozvao države koje nisu priznale Kosovo da to učine.

Također je rekao da će i sama "Srbija to u konačnici morati da uradi".

Milanović je u ponedjeljak u Petrinji rekao da je Kosovo oteto do Srbije i naveo: "To smo uradili mi i međunarodna zajednica".

Milanović je govorio o ovoj temi povodom rata u Ukrajini i sličnostima između Krima i Kosova i Metohije.

"Dok ne shvatite da Srbija i Rusija nije isto? Da je to, nažalost, bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Ko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanje Kosova, nego cijelog koncepta"; rekao je Milanović.