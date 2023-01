Dačić: Milanović je rekao istinu o Kosovu i Metohiji

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je istina to što je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio da je Kosovo i Metohija oteto od Srbije na silu i nezakonito.

Dačić je naveo da ne ulazi u to da li Milanović ima unutrašnje političke razloge da ovako govori o Srbiji i o Kosovu i Metohiji, ali da je to stav šefa države članice EU i NATO, koji on pozdravlja.