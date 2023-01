"MI SMO OTELI KOSOVO OD SRBIJE!" Milanović iznenadio sve - "Ko je to uradio ako ne mi?!"

Zoran Milanović izjavio je da je Kosovo oteto do Srbije.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je danas u Petrinji da je Kosovo oteto do Srbije i naveo: "To smo uradili mi i međunarodna zajednica".

Milanović je govorio o ovoj temi povodom rata u Ukrajini i sličnostima između Krima i Kosova i Metohije. "Dok ne shvatite da Srbija i Rusija nije isto? Da je to, nažalost, bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Ko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanje Kosova, nego cijelog koncepta"; rekao je Milanović.

Istakao je da je u pitanju koncept u kojem neko misli da ima pravo i napomenuo da Krim nikad više neće biti Ukrajina. "To govore vodeći njemački generali”, rekao je Milanović. Istakao je da misli da je Rusija opasna zemlja i da to niko ne razumije.

"Upoređujete mi Srbe, ove opančare koji su se tu pobunili sa svjetskom nuklearnom supersilom. Sulude emocije i mržnja Evropu vode u veliku opasnost", rekao je Milanović na ispraćaju kontigenta hrvatskih vojnika u misiju NATO u Litvaniji. Napomenuo je da Ukrajinci patološki mrze Ruse uz tvrdnju da "Hrvati nisu toliko mrzili Srbe".

Postavio je pitanje da li se zna kako velika supersila gubi rat. Odgovorio je da se to radi tako što iskoriste nuklearno oružje.

