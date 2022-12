Milanović ljut na EU: "Tretiraju nas kao 13. prase"

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je danas da se EU prema Hrvatskoj odnosi kao da je "trinaesto prase" jer joj ne dopušta da učestvuje u vojnoj misiji u BiH.

Izvor: Profimedia

"Paradoksalno je da je Hrvatska famozna da ide u Avganistan i nezamjenjiva da obučava ukrajinske vojnike koji se bore u krvavom ratu s kojim ne želim da moja zemlja ima više od minimuma i više od humanitarne pomoći, ali smrdi kada treba poslati pet oficira u nekakav štab u BiH", rekao je Milanović.

On je najavio da će javno objaviti "drsku odbijenicu" koju je šef evropske diplomatije Žozep Borelj uputio hrvatskom ministru spoljnih poslova Gordanu Grliću Radmanu.

"Tretira nas kao `trinaesto prase`, na uvredljiv način", rekao je Milanović.

Hrvatski predsjednik je i hrvatsku Vladu optužio za vođenje vazalske spoljne politike, prenose hrvatski mediji.

"Nemaš spoljnu politiku, nemaš jasan stav, moljakaš... On te bezobrazno otpili i ti kažeš: `Pa to nije uvredljivo`. Pa nije tebi, jadniče nepismeni, uvredljivo, daj nekome tko razumije da to pročita", rekao je Milanović komentarišući navode Grlića Radmana koji je ranije rekao da pismo nije uvredljivo.

Prema riječima Milanovića, Hrvatska bi trebalo da se ugleda na zemlje poput NJemačke i Finske koje "isključivo sebično" provode svoju spoljnu politiku.

"Hrvatska je članica Dejtonskog sporazuma, a NJemačka nije. Njemački se parlament bavi unutrašnjim uređenjem BiH, a Hrvatska bleji, zuji i ne govori ništa", rekao je Milanović.

(Srna)