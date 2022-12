Milanović oštro po Vladi Hrvatske: Republika Srpska obnovila više kuća na Baniji

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović navodi da je Republika Srpska obnovila više kuća od Hrvatske na Baniji, porušenoj tokom zemljotresa prije dvije godine.

Izvor: Screenshot/ Youtube / FRANCE 24 English

"Boli me kada vidim da je Republika Srpska obnovila više nego hrvatska vlada ili malo manje. To je tužno", priznao je Milanović na pres-konferenciji u Zagrebu.

On je precizirao da je na Baniji, nakon dvije godine, napravljeno šest porodičnih kuća, dok se na osamdesetak radi.

On je optužio Vladu hrvatske da na Baniji nije napravilo ništa.

"Govori se o 4.700 objekata gdje su bili nadzirani radovi rekonstrukcije. To može biti i poštanski sandučić ili dio dimnjaka. To je ništa. To je zastrašujuće" - objasnio je Milanović, a prenosi portal "Indeks".

On napominje da je Hrvatska od EU dobila novac koji se "dijeli nemilice".

"Mi smo i dalje u EU najlošiji po realizaciji dostupnih sredstava, to su brojke. To više nije trend, to govori o odnosu prema poslu", naveo je Milanović.

Na Baniji još živi, u znatnom procentu, srpsko stanovništvo, koje je, takođe, ostalo bez krova nad glavom nakon velkih potresa tla prije dvije godine.

(Srna)