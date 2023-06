Rok šest mjeseci: Čović, Nikšić i Dodik formiraju tim za pripremu izmjena Izbornog zakona

Delegacije stranaka koje formiraju vlast na državnom nivou dogovorile su danas da formiraju radnu grupu koja će raditi na izmjenama Izbornog zakona BiH što je dio koalicionog dogovora, ali i zadatak koji je međunarodna zajednica ostavila domaćim političarima.

Nakon sastanka su se medijima obratili predsjednici HDZ-a Dragan Čović, SDP-a Nermin Nikšić i SNSD-a Milorad Dodik. Rečeno je da su razgovarali o budućoj dinamici rada nove vlasti na državnom nivou, ali i neizbježnim izbornim reformama.

"Danas smo dogovorili i da damo po jednu osobu koja bi krenula sa pripremom Izbornog zakona. I dali smo. Moguće da će prvi dio biti u vezi sa CIK-om, mehanizamom provođenja izbora, ali će na red doći i sve druge teme, jer je naša obaveza u šest mjeseci nakon uspostave vijesti to donijeti", rekao je Čović.

On je naveo da taj tim za pripremu izmjena Izbornog zakona čine Nerin Dizdar ispred SDP-a, Sredoje Nović ispred SNSD-a i Darijana Filipović ispred HDZ-a.

Cilj današnjeg sastanka bio je i da se, kako kaže Čović, pokuša stvoriti "jedan prihvatljiviji i učinkovitiji ambijent rada izvršne vlasti u BiH i FBiH".

"Čini mi se da uz više ili manje problema, to ide pristojno dobro i da se dobila jedna dinamika u Vijeću ministara i u parlamentu. Odluke se u Vijeću ministara već donese jednoglasno, to samo sada treba dinamizirati. Ono gdje malo zapinjemo je parlamentarni rad, treba još raditi da se osjeti parlamentarna većina bez obzira na to koja je tema. Vjerujem da ćemo napraviti tu klimu povjerenja, tamo gdje se nismo usaglasili, ne moramo to stavljati u prvi plan", rekao je on.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je izrazio zadovoljstvo sastankom koji je danas održan u Mostaru, a na kojem su prisustvovale delegacije SNSD-a, HDZ-a BiH i SDP-a BiH, koje su predvodili predsjednici stranaka.

"Zadovoljan sam formatom ovakvih sastanaka koji se održavaju na nivou partnerstva. Pokušavamo da održimo da bude mjesečno jedan sastanak ovakvog formata i da prođemo kroz pitanja koja smo ranije postavljali i da vidimo šta treba u buduće da radimo", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka.

On je rekao da među strankama koje su danas održale sastanak u Mostaru vlada atmosfera koja obećava i koja je garant dogovora.

"Ovo je potpuno drugačije od onoga što smo imali u prošlom vremenu, kada je iz Sarajeva bio SDA s kojima nikada nismo imali koordinaciju, nego uvijek očekivanja kada ćemo `dobiti udarac`. Danas stavimo na dnevni red neka pitanja i vidimo kako možemo da ih riejšimo", rekao je Dodik.

On je rekao da je planirano da naredni sastanak bude održan u Sarajevu, te da će domaćin biti bošnjačka strana.

"Razgovaraćemo o temama koje do tada ne budu riješene", zaključio je Dodik.

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić izjavio je u Mostaru da među partnerima u vlasti na nivou BiH postoji "fina energija i sinergija" za nastavak reformi u zemlji, te dodao da će se to nastaviti u narednom periodu.

"Svakako da nam predstoji dalji nastavak na putu reformi i kada je BiH u pitanju i FBiH. Na dobrom smo putu", rekao je Nikšić u Mostaru, nakon sastanka sa liderima SNSD-a Miloradom Dodikom i HDZ-a Draganom Čovićem.

Prema njegovim riječima, postoje stvari oko kojih se partneri teže dogovaraju, ali postoje i one oko kojih to ide puno lakše.

"Mi smo danas imali i sjednicu Vlade FBiH, redovnu i hitnu, što pokazuje novu atmosferu koja postoji. Sve do sada što je bilo na sjednici Vlade, jednoglasno je usvojeno. Više volimo potrošiti par dana na dogovaranje i usaglašavanje, kao i na nivou BiH, nego da dolazimo u situaciju da jedni druge nešto preglasavamo. Dogovaramo se mimo naših programa", istakao je Nikšić.

