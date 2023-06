Lideri Trojke za rješavanje problema dogovorom: "Neprihvatljivo da u Ustavnom sudu sudije sude po nacionalnom ključu"

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić izjavio je da su stranke "Trojka" spremne tražiti način kako razgovorom da se rješavaju problemi.

Izvor: FENA

On je novinarima nakon sastanka lidera političkih partija u Konjicu rekao da danas nije postignuta nikakva politička odluka, te da su predstavnici SNSD-a odbili da stave van snage zakon o Ustavnom sudu BiH koji je usvojila Narodna skupština Srpske.

"Insistirali smo na tome, na kraju smo ostali na tome da će svako voditi svoju pravnu i političku bitku kako da dođemo do rješenja. Crvena linija je udar na institucije i preko toga nećemo preći i popustiti", istakao je Nikšić.

On je naveo da ima stvari oko kojih se lideri svih stranaka saglasni - to je deklarativna želja da BiH povedu putem EU.

"To su ovi prioriteti o kojima smo govorili. Preambiciozno je da se takvo nešto riješi odjednom, smatram da je bolje da rješavamo sukcesivno, pa da dođemo do paketa, ali vidjećemo kako će se to razvijati", kaže Nikšić.

Nikšić smatra da je dio EU prioriteta i reforma Ustavnog suda, ali da nigdje ne piše da strane sudije idu napolje.

"Nije normalno da zemlje koje pretenuduju da budu dio EU imaju strane sudije, ali to je stvar oko koje ćemo razgovarati. Ne stoji u prioritetima `aut` stranim sudijama. Kada je u pitanju SDP nama je neprihvatljivo da u Ustavnom sudu sudije sude po nacionalnom ključu, pa da odluka ne važi ako o njoj nema nijedan glas sudija iz jednog naroda", rekao je Nikšić.

On je naveo da će preko predstavnika u Vijeću naroda Republike Srpske biti pokrenute procedure u vezi sa poništavanjem odluke Narodne skupštine Republike Srpske o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH.

"Ovih dana imali smo puno razgovora sa predstavnicima međunarodne zajednice, postoje institucije međunarodne zajednice koje mogu da reaguju", izjavio je Nikšić.

Predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković rekao je da je pred "Trojkom" dilema kako nastaviti dalje, ali da su odabrali scenario da rade, da ništa ne blokiraju i da se bore ustavni poredak.

Konaković je rekao da je "Trojka" spremna prelaziti mostove koje do sada niko nije, zarad napretka i budućnosti BiH.

"`Trojka` je odlučila da radi i bori se za ustavni poredak. Spremni smo razgovarati o svemu. Mislim da nam ne trebaju strane sudije, ali onda kada za to bude uslova, a ne danas kada Narodna skupština Republike Srpske demonstrira političku silu i kaže da će povući sudije", rekao je Konaković nakon sastanka lidera političkih stranaka u Konjicu.

On je naglasio da je imao desetak razgovora sa međunarodnim zvaničnicima o aktuelnoj situaciji.

"Od njih očekujemo ozbiljno i oštro reagovanje. Mi ćemo uložiti apelaciju Ustavnom sudu BiH čim ovaj zakon stupi na snagu. Mi ćemo pokazati pravnu moć države BiH i staviti van snage ovakve odluke koje su najviše štete napravile ljudima u BiH i Republici Srpskoj. Ovo su odluke koje tjeraju investitore i ljude iz BiH", rekao je Konaković.

On je naglasio da Ustav BiH jasno precizira postojanje i način funkcionisanja Ustavnog suda, odabir ljudi koji tamo sjede i način donošenje Pravilnika na koji su "iz Republike Srpske bili povici".

"To što se desilo - odluka Ustavnog suda BiH je odgovor na one koji su pokušali blokirati rad tog suda i potvrda da institucije BiH funkcionišu i da su mnogo jače od onih koji bi željeli da one ne funkcionišu", naveo je Konaković.

On je naveo da BiH još treba međunarodne institucije i međunarodni intervencionizam.

"Živim za dan, kao kolege predsjednici SDP-a BiH Nermin Nikšić i Naše stranke Edin Forto, kada ćemo odluke donositi unutrašnjim konsenzusom i dogovorom ljudi koji ovdje žive. Ovi koji zagovaraju odlazak OHR-a daju najviše razloga za njegov ostanak. Pred nama je kratki period do oktobra da vidimo da li sve ovo što radimo ima smisla, da se obaveze iz 14 prioriteta i druge obaveze ispune", rekao je Konaković.

U Konjicu je danas održan sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i predsjednika HDZ-a Dragana Čovića, te predsjednika stranaka "Trojke" - Nermina SDP-a BiH Nikšića, Naroda i pravde Elmedina Konakovića i Naše stranke Edina Forte.

U delegaciji iz SNSD-a su bili Željka Cvijanović, Radovan Višković, Staša Košarac i Sanja Vulić, iz HDZ-a Borjana Krišto, Darjana Filipović i Lidija Bradara, Toni Kraljević iz SDP na sastanku je Zukan Helez, Saša Magazinović i Nerin Dizdar, dok je iz Naroda i pravde Kemal Ademović, a Naše stranke Predrag Kojović..

SRNA