Aleksandar Vučić u Banjaluci: Ne priznajemo sankcije zvaničnicima RS, a o Šmitu neke stvari ne govorimo javno

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas u Banjaluci sankcije koje su SAD uvele protiv rukovodstva Republike Srpske, te podvukao da Srbija smatra da politika sankcija uvijek proizvodi pogrešne efekte.

“Sankcije smatramo neprimjerenim i nezasluženim i u skladu sa tim, bez obzira što smo mala zemlja, Srbija će se odnositi prema sankcionisanima kao da sankcije ne postoje. Za nas sankcije ne postoje i nećemo ih primjenjivati niti se saglasiti sa onima koji su te sankcije uveli”, rekao je Vučić danas u Banjaluci , nakon čega je uslijedio aplauz prisutnih.

Rekao je da je to jedina pravična i časna odluka, te dodao kako će Srbija zbog toga trpiti sankcije, ne direktne ali indirektne.

“Mi ćemo sa vama nastaviti da sarađujemo, a posebno jer smo uvjereni da te sankcije nikome neće donijeti dobro nego samo narušiti naše povjerenje prema takvoj zemlji koja sankcije donosi isključivo protiv našeg naroda”, kazao je Vučić.

Predsjednik Srbije je poručio da sankcije SAD-a nisu “dječija igra” i da se ne može govoriti da se ništa nije dogodilo.

“To su za nas teške, a ne lake stvari. Ali mislim da je dovoljno jasno, kad vidite protiv koga su sankcije usmjerene, pa da bude dovedeno u pitanje i nepristrasnost i objektivnost onih koji su sankcije uvodili”, rekao je Vučić.

Poručio je da su u Srbiji dobrodošle sve osobe koje su pod američkim sankcijama.

“Nikakav problem u Srbiji nećete imati i mi ćemo sa vama nastaviti da sarađujemo”, poručio je Vučić rukovodstvu Republike Srpske u Banjaluci.

Vučić je kazao da Srbija poštuje povelju UN-a i međunarodno pravo.

“U skladu sa tim Srbija je poštovala, poštuje i poštovaće sve norme Dejtonskog sporazuma iz kojih je proistekao Ustav BiH, kao temelje BiH sazdane od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. U skladu sa tim Srbija je poštovala i poštovaće teritorijlani integritet BiH i dva entiteta unutar BiH i prema tome svaki dogovor tri konstitutivna naroda i parlamenata dva entiteta. Očekujemo da na isti način BiH poštuje teritorijlani integritet Srbije u skladu sa međunarodnim normana i rezulucijom proisteklom iz Povelje UN-a , što nije bio slučaj prilikom glasanja u Savjetu Evrope ali smo zamolili naše prijatelje u BiH da ubuduće pokažu poštovanje prema teritorijalnom integritetu Srbije, na isti način kao mi prema BiH”, rekao je Vučić

Vučić je kazao da Srbija ima dobru i plodonosnu saradnju sa RS i BiH.

“Mi ne bježimo od poštovanja i pijeteta prema žrtvama svih naroda i bošnjačkog i hrvatskog i svakog drugog, i da smo uvijek i svakog trenutka spremni da iskažemo poštovanje prema tuđim žrrtavama, ali to ne znači da smo spremni da prećutkujemo srpske žrtve”, kazao je Vučić.

Podvukao je da Srbija želi najbliže moguće odnose ne samo sa RS, nego i sa Bošnjacima i Hrvatima i drugim narodima koji žive u BiH.

Upitan o stavu u vezi visokog predstavnika Kristijana Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje, odnosno za odgovor na Dodikovu inicijativu da će sa Srbijom vidjeti može li se “izgraditi zajednički stav da Šmit nije imenovan u skladu sa procedurama” Vučić je odgovorio: "Veoma pažljivo sam slušao šta govori Dodik. Mi smo razgovarali juče u manastiru Osovica o svemu tome i dogovorili da o određenim stvarima govorimo javno, a o određenim stvarima da ne govorimo. To vam je moj odgovor", kazao je Vučić na novinarsko pitanje.

Aleksandar Vučić u Banjaluci

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio danas da je cilj da specijalne veze RS i Srbije budu još sadržajnije, te da imaju više projekata, te da to nije upereno protiv nekog trećeg u BiH .

Dodik je istakao da je član Predsjedništva BiH Denis Bećirović pokušava da ”drži lekcije ne samo o istoriji nego i o budućnosti”, osporavajući Dejtonski sporazum kao onaj koji je “urušio neku njegovu Republiku BiH”.

Ocijenio je da od Bećirovića dolazi patološka situacija, pa umjesto saradnika traži neprijatelje.

Dodik je rekao i da je sa Vučićem razgovarao o sankcijama “koje nisu jednostavne i lake i koje dolaze od najveće zemlje svijeta”, a koja, izjavio je Dodik, u kontinuitetu vodi antisrpsku politiku, zadržavajući negativan stav prema RS i Srbiji, a počela je još sa raspadom bivše Jugoslavije, učevotvala u bombardovanju RS i Srbije…

“Ta ista sila pokušava da izvrne Dejtonski sporazum. SAD nisu jedini garant Dejtonskog sporazuma niti jedini tumač, ali unilateralno pokušavaju djelovati, po nalozima iz Sarajeva, dovodeći RS i Srbiju u negativnu stranu “, kazao je Dodik.

Govorio je i o tome da u BiH dolazi do osporavanja obilježavanja stradanja Srba, poput današnje posjete Petrovačkoj cesti i planiranog obilježavanja godišnjice “Oluje” u Prijedoru.

Dodik je naveo i da se tokom Vučićevih mandata, kao nikada ranije, daje značajna pažnja obilježavanju važnih datuma u RS i Srbiji.

“To je nešto što ranije nije bilo. Srbi su učeni da ćute o svojim stradanjima, da to ne bi povrijedilo one koji su to stradanje kreirali. Mi ćemo nastaviti da govorimo, mi moramo da govorimo”, kazao je Dodik.

Ponovio je stav da Republika Srpska podržava inicijativu “Otvoreni Balkan” ali da je u tome spriječena zbog protivljenja koje dolazi iz Sarajeva, te dodao da sve što dolazi iz Srbije ima patološki odnos koji se zasniva na mržnji i zaustavljanju kapitalnih inicijativa.

U Banjaluci je danas održana sjednica Savjeta za saradnju RS i Srbije kojeg čine predsjednici i premijeri, predsjednici narodnih skupština, te članovi dvije vlade.

Premijeri RS i Srbije potpisali su memorandum o izgradnji dva memorijalna centra jasenovačkim žrtvama, spomenik u Donjoj Gradini i u Beogradu, koji će biti istog izgleda.

