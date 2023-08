Ustavni sud RS odbio veto Bošnjaka, kriminalizacija klevete uskoro stupa na snagu

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas u Banjaluci da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u odredbama Zakona o izmjena i dopuna Krivičnog zakonika RS, jer nema potrebne pravne argumentacije.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Ustavni sud RS smatra da pravna argumentacija ne postoji u smislu relevantnih normi i garancija Ustava Srpske o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda, već podnosilac zahtjeva ukazuje na povredu državnih atributa BiH, kao i moguću povredu Ustava BiH", saopšteno je iz Ustavnog suda.

Ustavni sud RS je bio posljednja "stepenica" prije objavljivanja spornog zakona kojim se kriminalizuje kleveta, a nakon što Vijeće naroda RS i Zajednička komisija prethodno nisu mogli postići saglasnost. Slijedi da se zakon sada objavi u Službenom glasniku RS nakon čega stupa na snagu.

Narodna skupština RS je 20. jula ove godine, glasovima poslanika vladajuće većine, usvojila izmjene i dopune Krivičnog zakonika RS kojim je kriminalizovana kleveta.

Nova glava krivičnih djela se odnosi na povredu ugleda i časti, a propisane su novčane kazne od 1.000 do 6.000 KM.

Za iznošenje ličnih i porodičnih prilika, a koje nisu od opravdanog interesa, propisane su kazne od 1.000 do 3.000 KM, odnosno do 6.000 KM ukoliko je takvo djelo dovelo ili moglo da dovede do težih posljedica za oštećenog.

Za onoga ko javno izloži poruzi ili preziru lice ili grupu zbog pripadnosti određenoj rasi, vjeri, nacionalnosti ili zbog etničkog porijekla, boje kože ili pola, predviđena je novčana kazna od 2.000 do 6.000 KM.

Uvedena su i nova krivična djela - neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, te zloupotreba fotografije i video-zapisa polno eksplicitnog sadržaja, a za koja su propisane zatvorske kazne.