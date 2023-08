Da li će Tužilaštvo BiH tražiti pritvor za Dodika i Lukića?

Milan Blagojević, profesor ustavnog prava iz Republike Srpske kazao je gostujući na ATV-u da ga ne bi iznenadilo da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatraži pritvor za Milorada Dodika i Miloša Lukića.

"S obzirom na dugogodišnju neustavnu praksu svih sudova u BiH, za očekivati je da optužnica bude potvrđena u Sudu BiH i da se ide u glavni pretres. Ne bi me iznenadilo ni da presuda bude osuđujuća, a čak me ne bi iznenadilo ni da u toku tog postupka bude od Tužilaštva BiH predloženo određivanje pritvora i gospodinu Dodiku i gospodinu Lukiću. To mi pravnici zovemo pritvor po osnovu iteracijske opasnosti. To je opasnost od ponavljanja krivičnog djela", kazao je Blagojević, koji je Dodikov pravni savjetnik.