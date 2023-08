Dodik: Niko me neće skloniti, igraćemo igru moći

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da ne da Republiku Srpsku i da ga neće skloniti, da ima ozbiljnu podršku naroda i svoj posao radi ispravno, braneći ono za šta su poginuli ljudi u uvjerenju da Republika Srpska treba da opstane.

On je rekao da je jasno da je optužnica Tužilaštva BiH protiv njega na brzinu sklepana i da je ujedno zadovoljan činjenicom da je kriv jer ne poštuje strance.

"Hoćete igru moći? Igraćemo igru moći. Ja ne igram ovu igru u Americi ili u Mančesteru, nego ovdje i naša moć se zasniva na tome da imamo pravo, da imamo Ustav, da su naša prava bazirana na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naša moć se zasniva na našoj volji, našem karakteru koji imamo", naglasio je Dodik.

Predsjednik Srpske pita kako je moguće da je on kriv, dok je sudija Jasmina Ćosić Dedović oslobodila /ratnog komandanta muslimanskih snaga u Srebrenici/ Nasera Orića i zašto bi se plašio takvog muslimanskog sudije.

"Kakva je to pravda, gdje tu ima pravde? Kako se to niveliše? Da čovjeka za koga svjedoče da je zaklao jednog sudiju i da je komandovao zločinima oslobodite, a Milorada Dodika što je radio svoj ustavni posao i ne poštuje stranca okrivite i strpate u zatvor?", rekao je Dodik večeras za Alternativnu televiziju.

On je naglasio da u Ustavu BiH jasno piše da jedinu zakonodavnu nadležnost ima Parlamentarna skupština, a ne stranac.

"Da ja sad kažem da naš Ustav ne važi, a važi Šmit koji je nelegalan? Kako to? Kao što to opozicija kaže i kaže da je on legalan, a mi kažemo da nije i po tom pitanju ćemo se mi obračunati politički sa opozicijom, ima vremena. Republika Srpska će se boriti protiv toga i Kristijana Šmita", poručio je Dodik.

Dodik je rekao da mu je do njegovog komoditeta, ne bi dopustio da ga razvlače po sudovima.

"Ja ću učestvovati u tom procesu. Krajnja njihova odluka će opredijeliti naše ponašanje. Dobio sam ozbiljnu podršku naroda i po ovom pitanju", poručio je Dodik.

On je naglasio da je Udruženje Srba na prostoru Federaciji BiH zatražilo da se održe protesti.

"To se prvi put dešava, ljudima je došlo do grla jer ništa ne funkcioniše", istakao je Dodik i dodao da će se se vidjeti da li pravda u BiH funkcioniše.

Dodik je rekao da je Republika Srpska suočena sa ozbiljnim pritiskom sa strane, da su Amerikanci i Britanci udružili snage da naprave BiH onako kako oni hoće, a Srpska im stoji na tom putu.

"Tu istinu svi znaju", naveo je Dodik i naglasio da Republika Srpska vodi odgovornu politiku koja podrazumijeva da mora da dobije ono što je maksimalno moguće.

On je naveo da je, ako govori o pravosuđu, vidljivo da Sud i Tužilaštvo BiH ne postoje po Ustavu BiH i da je njihovo egzistiranje isključivo modalitet koji je uspostavio međunarodni faktor, visoki predstavnik.

"Taj modalitet i te institucije su u suštini dio svega onoga što svaki dan ovdje živimo, ali to ne znači da oni sa naše strane treba da prestanu da budu osporavani. Oni će biti osporavani sve dok se ne desi neki dogovor o toj temi. Ka tome se ide", rekao je Dodik.

On je napomenuo da je trenutni kontekst veoma složen, da je na globalnom nivou mnogo nervoznih velikih igrača, uključenih i u sistem u BiH, da je ukrajinska kriza promijenila pozicije različitih strana, da je Zapad predvođen Amerikom postao veoma nervozan i daje ozbiljan novac ukrajinskoj strani u sukobu, želeći da završe nešto što misle da treba.

"Pritisak je na pitanju Srbije, na pitanju Kosova, dalje degradacije Republike Srpske. Živimo u potpuno neregularnim okolnostima. Savjet bezbjednosti UN nije imenovao visokog predstavnika koji se predstavlja kao da je imenovan, čak nameće zakone. Jedni u BiH prihvataju da su ti zakoni validni, mi ne prihvatamo jer nisu dio pravnog i ustavnog sistema u BiH - jedno opšte rasulo, opšti javašluk", ukazao je Dodik.

Dodik je rekao da BiH nije država i da to nikada neće biti.

"Država je Republika Srpska i biće, svidjelo se to nekom britanskom ambasadoru ili ne, i htio on to da prizna ili ne", poručio je Dodik.

