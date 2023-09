Stanivukovićev apel urodio plodom: Vanredna sjednica u Banjaluci pomjerena za ponedjeljak

Vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluka, koja je prvobitno trebala biti održana u petak (15. septembra), pomjerena je za ponedjeljak, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Izvor: Grad Banjaluka

Stanivuković se prvobitno protivio održavanju sjednice jer se poklapa sa nacionalnim praznikom - Danom srpskog jedinstva i nacionalne zastave.

"Drago mi je da je moj apel za pomjeranje sutrašnje sjednice urodio plodom i da neće biti održana na dan nacionalnog praznika. Upravo me kontaktirao predsjednik Skupštine i obavijestio da će skupštinsko zasjedanje biti održano u ponedjeljak. Vjerujem da će do tad razmotriti i prijedlog da se u dnevni red uvrsti i rješavanje pitanja besplatnog gradskog prevoza za članove porodica 4+ i penzionera, jer to zaista jeste važno pitanje koje se mora riješiti na ovoj sjednici", napisao je on.

