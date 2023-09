Cvijanovićeva: Šokantnije bi bilo saznanje šta je opozicija nudila Šmitu zauzvrat

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da je opozicija zaista na dobrom putu da svoj kredibilitet kod građana Srpske izjednači sa kredibilitetom Kristijana Šmita.

Na pitanje da prokomentariše Šmitovu izjavu da su lideri opozicije u Republici Srpskoj tražili od njega da sa političke scene ukloni predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Cvijanovićeva je rekla za Srnu da njihovo podaništvo prema strancima traje mnogo duže nego Šmitovo lažno predstavljanje u BiH.

"Ne treba nama Šmit da bi znali sa kim imamo posla. To što je on javno priznao da su tražili Dodikovu smjenu jeste poražavajuće za opoziciju, ali nije iznenađujuće. Vjerovatno bi još šokantnije bilo saznanje šta su Šmitu nudili zauzvrat i kako bi mu se za to odužili", rekla je Cvijanovićeva.