Nikšić spreman da radi na zakonu: "Sa stranim sudijama ne možemo u EU"

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić izjavio je poslije koordinacionog sastanka SNSD-a, HDZ-a BiH i stranaka "trojke" u Mostaru da BiH ne može sa stranim sudijama u EU i da su spremni da rade na zakonu o Ustavnom sudu.

"Sa stranim sudijama ne možemo u EU. Koji će period biti i kada ćemo to rješavati, smatramo da u ovom trenutku nije vrijeme. Spremni smo da radimo na zakonu o Ustavnom sudu. Međutim, za SDP je neprihvatljivo da uvedemo etničko glasanje u Ustavnom sudu. Treba da tražimo rješenje", rekao je Nikšić novinarima.

On je istakao kako bi bio najsretniji čovjek da sudije rade na osnovu ustava a ne toga kako se zovu.

"Nažalost, to nije tako. Spreman sam da uradim sve da dođe to vrijeme kada će to biti tako", rekao je Nikšić.

Nikšić je ocijenio da su na današnjem sastanku svi pokazali zavidan nivo spremnosti za dogovor.

"Ova politika danas je pokazala da smo svi bili spremni na razgovor i da tražimo rješenja. Primakli smo se rješenjima u određenim stvarima. Imamo različite poglede o određenim pitanjima, ali naši predstavnici koji su stručniji lakše će naći rješenja", pojasnio je Nikšić.

On je dodao da je želja svih da se pokuša ispuniti što je moguće više poslova na putu ka EU.

"Moramo ispuniti dio posla kako bi zatražili da ispune svoje obećanje prema nama i da cijela BiH ima priliku da više participira u pristupnim fondovima. Imamo obećanje da će insistirati da se otvore pristupni pregovori", rekao je Nikšić.

On je optimista kada su u pitanju budući razgovori, te smatra da će doći do rješenja ukoliko nastave razgovarati u istoj atmosferi.

"Ukoliko uspijemo zadržati ovu atmosferu doći će do rješenja. Ako napravimo neki ustupak, nije to kapitulacija već pobjeda zajedništva i zaustavljanje ljudi koji odlaze iz BiH", rekao je Nikšić.

On je rekao da je lider SNSD-a Milorad Dodik svima na sastanku podijelio deklaraciju o suverenosti BiH, ali da o tome nije razgovarano.

