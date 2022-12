Nikšić nakon sastanka sa SNSD: Nije tajna da smo i ranije uspješno sarađivali

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić rekao je poslije sastanka delegacije SNSD-a i predstavnika "osmorke" da je dogovoreno da je ovo struktura koja će formirati budući Savjet ministara.

Izvor: Twitter

"Formirane su neke radne grupe, dobili smo od SNSD-a delegaciju i ljude koji će predstavljati SNSD. `Osmorka` i HDZ će imati svoje predstavnike koji će u narednoj sedmici, najbrže što je to moguće napraviti nekakve osnove i smjernice i principe za konstituisanje i program rada Savjeta ministara", rekao je Nikšić.

On je naveo da će ti principi biti opšteg karaktera, a da će operacionalizaciju doživjeti od Savjeta ministara i od ministara u Savjetu ministara.

Nikšić je rekao da će učiniti sve da ovaj napredak bude takav da "osmorka", HDZ i SNSD sa svojim partnerima napravi Savjet ministara, da federalna i Vlada Republike Srpske sarađuju u punom kapacitetu i pokažu građanima da je ovo zemlja u koju će se ljudi vraćati, a ne zemlja iz koje će mladi odlaziti.

"Mi nastavljamo na ovom radu i mislim da je puno bolje kada radimo, dogovoramo i rješavamo ove stvari, nego da pravimo bilo kakve populističke izjave koje na kraju ne dovode do bilo kakvog rješenja. Bolje je razgovarati u tišini koliko god treba da dođemo do jednog rješenja, nego populizmom rastjerivati ljude i dijeliti BiH", istakao je Nikšić.

On je rekao da postoje stvari o kojima se teško mogu složiti i ne slažu se, ali da postoji puno stvari o kojima se slažu i koje mogu vrlo brzo uraditi da građani u cijeloj BiH osjete boljitak i napredak.

"Važno je da smo se vrlo brzo dogovorili da pokažemo građanima BiH da dolaze neke nove strukture vlasti koje su spremne da sarađuju, da pričaju i o onome o čemu se slažu, a pogotovo o onome o čemu se ne slažu, da traže rješenja, a ne da se sukobljavamo i da jedni drugima šaljemo poruke podjela i dodatnih problema u ovoj zemlji", naglasio je Nikšić.

Lider SDP-a je rekao da mu je zadovoljstvo da u posljednje vrijeme dobija sve više poruka građana koji podržavaju ovakvu politiku "i koji kažu čak da nisu glasali i nisu bili politički aktivni, ali da konačno vide neko svjetlo".

On je naglasio da mu to budi nadu i da to sigurno budi nadu građanima BiH da vide jednu novu politiku saradnje.

Nikšić je rekao da "nije nikakva tajna da je SDP sa predstavnicima SNSD-a imao izuzetnu saradnju u mandatu 2010-14. godine.

"Tada smo vratili neku nadu, tada se sarađivalo i radilo zajedno i siguran sam da možemo stati na ono što je tada prekinuto odlaskom SDP-a u opoziciju", dodao je Nikšić.