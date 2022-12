Predstavnici HDZ-a i "osmorke" stigli u Konjic: Počeli pregovori o raspodjeli vlasti

Lideri HDZ-a BiH i stranaka "osmorke" sastali su se danas u Konjicu da razgovaraju o formiranju izvršne vlasti i podjeli resora u Federacije BiH (FBiH) i na nivou BiH.

Izvor: Twitter/Dragan Čović

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da ovo predstavlja nastavak konstruktivnog dijaloga o brzom i efikasnom formiranju vlasti nakon opštih izbora u BiH.

"Približavanje stavova usredsrijeđeno je na cilj dovršavanja neophodnih procesa do kraja 2022. godine, uključujući dobijanje statusa kandidata u EU", naveo je Čović na "Tviteru".

On je ranije najavio da će primarno biti razgovarano o federalnom nivou, a onda preći na Savjet ministara.

"Tokom vikenda sam imao kontakte s predstavnicima Republike Srpske. Mislim da je i druga strana to uradila, tako da lagano približavamo stavove. Mislim da nam ni izbliza neće biti potrebno vremena kao prije", rekao je Čović sinoć novinarima u Mostaru.

On je naveo da je cilj do kraja godine imati Vladu FBiH i Savjet ministara, kao i usvojene budžete.

"Naravno, dotaći ćemo se i kantonalnih nivoa, gdje ova struktura stranaka može zajednički dogovoriti vlast", rekao je Čović.

On je napomenuo da je srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u ponedjeljak, 5. decembra, pokrenula proceduru u vezi sa imenovanjem zamjenika predsjednika HDZ-a BiH Borjane Krišto za predsjedavajuću Savjeta ministara.

"Nadam se da će predsjedavajuća u Predsjedništvu BiH sa svojim saradnicima, onako kako to predviđaju poslovnici, tu proceduru završiti vrlo skoro kako bismo Savjet ministara imali do Božića, odnosno, do kraja godine", rekao je Čović.

Predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković izjavio je Srni da će jedna od tema sastanka biti sastav Savjeta ministara.

Konaković je rekao da je planirano da na sastanku, osim prioriteta koja su potpisana u sporazumu, budu usklađena i definisana načela u vezi sa podjelom resora.

Stranke "osmorke" odredile su sinoć delegaciju sa sastanak u kojoj su Nermin Nikšić /SDP/, Elmedin Konaković /NiP/, Edin Forto /NS/ i Semir Efendić /SBiH/.

Prošle sedmice potpisan je sporazum prema kojem "osmorka" i hrvatske stranke okupljene oko HDZ BiH čine većinu u FBiH, a zajedno sa SNSD-om ove stranke čine većinu na nivou BiH.

SRNA