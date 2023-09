Finansijska inspekcija bila u Gradskoj upravi - Kresojević reagovao: "Skupštinska većina želi da smanji plate"

Kolegijum za zakazivanje sjednice, koja na dnevnom redu ima samo jednu tačku - razmatranje informacije budžetske inspekcije Ministarstva finansija RS o platama u Gradskoj upravi, saziva se sa ciljem da se one smanje, rekao je gradski menadžer, Bojan Kresojević

Izvor: Grad Banjaluka

Kresojević kaže da je dodatna problematična činjenica da skupštinska većina, na čelu sa predsjednikom Skupštine Ljubom Ninkovićem selektivno bira tačke koje će se naći na dnevnom redu.

"Svjedoci smo novog bahatog ponašanja predsjednika Skupštine grada koje podržava i skupštinska većina. Sebi daju za pravo da tačke koje se kandiduju za dnevni red tretiraju kao švedski sto – dakle, uzmu tačke koje se njima sviđaju, a to su one koje za cilj imaju blokiranje rada Gradske uprave i blokiranje projekata. Sa druge strane, oni su pobrkali nadležnosti, jer Kolegijum Skupštine grada za dužnost ima da, u skladu sa članom 31. poslovnika o radu Skupštine grada, razmatra predloženi dnevni red, utvrđuje dnevni red i da određuje termin održavanja sjednice", istakao je gradski menadžer.

Naglasio je kako sa strane predstavnika Grada uvijek postoji raspoloženje da dostave bilo koju informaciju, te da o istoj diskutuju bilo gdje.

"Još jednom ponavljam da je ovo selektivno postavljanje tačaka na dnevni red, te da se gradonačelnik, kao ni odbornici PDP-a neće pojaviti na sutrašnjem Kolegijumu. Koristim ovo kao svojevrsni apel prema građanima Banjalukje, ali posebno prema predsjedniku i odbornicima skupštinske većine da nemaju pravo da selektivno raspravljaju o tačkama koje oni odaberu. Potrebno je da raspravljamo o svim tačkama".

Upitao je zašto se nisu sjetili u prethodnim administracijama da smanje plate, koje su bile identične.

"Ideja je da učine sve da Gradska uprava bude opstruisana, da zaposleni budu demotivisani. Kada je riječ o realokacijama, moram da naglasim da su one sprovođene na osnovu identičnih formulacija kako to vrši Vlada Republike Srpske. Ovdje je ideja jednostavna, a to je da se učini sve kako bi se vezale ruke gradonačelniku Stanivukoviću", zaključio je gradski menadžer.

Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka potvrdio je za Mondo da je u Gradsku upravu dolazila inspekcija, te da su, po njegovim saznanjima, utvrđene nepravilnosti u vezi sa platama saradnika gradonačelnika Draška Stanivukovića.

"Inspekcija je bila po nalogu Okružnog javnog tužilaštva, a po krivičnoj prijavi koja se odnosi na nenamjensko trošenje javnih sredstava kroz isplate plata najbližih saradnika gradonačelnika. Ono što ja imam kao informaciju iz zapisnika inspekcije je da su se isplaćivale veće plate nego sto je zakonom propisano", rekao je Ninković.