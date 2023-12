Danica Crnogorčević u Banjaluci za Dan Republike Srpske

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da će Dan Republike, 9. januar, biti obilježen uprkos prijetnjama, te da će slavlje večernjim koncertom uveličati i poznata crnogorska pjevačica etno i duhovne muzike Danica Crnogorčević.

Izvor: Dejan Klincov za mondo.ba

Stevandić smatra i da poziv Kristijana Šmita visokom predstavniku EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozepu Borelju da izvrši pritisak na Beograd i Podgoricu kako funkcioneri Srbije i Crne Gore ne bi prisustvovali obilježavanju Dana Republike Srpske, 9. januar predstavlja vrstu miješanja u percepciju jednog čitavog naroda.

Stevandić je podsjetio da je mijenjanje percepcije naroda pokušano samo od 1941. do 1945. godine da bi se postigla poslušnost ljudi, koji bi umjesto naroda postali nečiji podanici, poslušnici ili sateliti.

"Činjenica je da je jedinstvo koje pokazuje Republika Srpska podržano od svih faktora i da to nadilazi bilo kakve granice, republičke, administrativne ili bilo koje druge. To je već stvar prepoznavanja identiteta jednog naroda", rekao je Stevandić.

Svako ko želi, dodao je on, da na to utiče i da narodu zabrani identitet, percepciju i prepoznavanje vlastite kulture i vrijednosti, teži uništenju tog naroda.

"To je uvijek tretirano kao zločin i to je uvijek bio nečastan posao. Ali, ukoliko nemate zvanično imenovanje, nemate ni odgovornost, pa možete da radite šta hoćete, samo ne možete da radite uspješno, niti dokle hoćete i to će Šmit vrlo brzo da sazna", poručio je Stevandić.

Stevandić je podsjetio da je i ranije bilo pritisaka i prijetnji, ali da se Srbi na to nisu obazirali, jer da jesu ne bi se slavio 9. januar. "A on se ipak, kao što znate, svake godine slavi ljepše i svečanije", zaključio je Stevandić.

(Srna/MONDO)