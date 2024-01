Dodik za sutra najavio sastanak sa HDZ-om i "Trojkom"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je za sutra sastanak SNSD-a sa HDZ-om i "trojkom" na kojem bi trebalo da bude riječi o zakonu o Ustavnom sudu BiH.

On je podsjetio da se u junu prošle godine krenulo sa zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, a da je u septembru trebalo da se razgovara o zakonu o Ustavnom sudu BiH, ali da se došlo i do januara ove godine bez dogovora, te da to treba staviti na dnevni red sutrašnjeg sastanka.