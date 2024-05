Dodik nakon sjednice Savjeta bezbjednosti: Pohvalio Cvijanović, za Lagumdžiju rekao da ne govori u ime BiH

Vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija po pitanju Bosne i Hercegovine održana je sinoć, na zahtjev Rusije.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Obratili su se srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, Kristijan Šmit, visoki predstavnik kog ne priznaju vlasti Republike Srpske, ali i ambasador BiH pri UN, Zlatko Lagumdžija.

Dodik se jutros oglasio na društvenim mrežama, rekavši da Cvijanovićeva na pravi način prezentovala stavove Republike Srpske na sinoćnjoj sjednici.

"Željka Cvijanović je na pravi način prezentovala stavove Republike Srpske na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a. Vidljivo je i da su sponzori rezolucije o Srebrenici omogućili da se obrati i nelegalni Šmit, koji opet nije rekao ništa tačno o Republici Srpskoj, ali je veoma čudno da je Savjet bezbjednosti dozvolio da se obrati i Zlatko Lagumdžija.

On jeste ambasador, ali ne može da govori u ime BiH, tamo je predstavljao samo muslimanski narod. Na taj način pokušano je da se omalovaži to što je rekla Željka Cvijanović, ali to nisu uspjeli.

Zlatko Lagumdžija nije mogao da nastupi bez usaglašenog stava Predsjedništva BiH. On ponovo na takav način ruši BiH jer ne poštuje njene institucije, a za to krivi druge", napisao je Dodik na Tviteru.

U svom se govoru Lagumdžija osvrnuo na usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici – odgovorivši usput time i na tvrdnje ruskog ambasadora u UN, poručivši da se od nje ne smije praviti kontroverza, jer je cilj održivi mir i podrži proces istine, prenosi N1.

Usput, poručio je i da je zabrinjavajuće što se Savjet bezbjednosti instrumentalizovalo kao javna scena na štetu BiH, te da to nema nikakve veze sa zabrinutošću za zemlju.

Sjednica je, podsjetimo, sazvana na zahtjev Rusije, čiji je ambasador sinoć izjavio da “BiH više nema status nezavisne države”, te da “rezolucija nema za cilj sjećanje na žrtve”.

