Reagovanja zvaničnika Srpske poslije usvajanja rezolucije o Srebrenici

Nakon usvajanja rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a oglasili su se brojni zvaničnici Srpske.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Glasanje za rezoluciju o Srebrenici pokazuje sav apsurd i ironiju trenutne situacije u kojoj živimo", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković

Najčešće što se čulo tokom sjednice i na šta su ukazali predstavnici većine zemalja jesu dvostruki standardi i da nema konsenzusa - naveo je Višković.

Istakao je da je zbir "protiv" i "uzdržanih" veći od onih koji su glasali "za".

"I to jasno govori sve o predlagaču, licemjerstvu, duplim aršinima. To puno govori o svemu. Njemačka je zemlja koja je imala uvodno obraćanje, a svako na ovom svijetu zna da je Njemačka i Treći rajh počinio najveći genocid i eto oni su se sad toliko godina poslije sjetili da svoju mračnu istoriju ispravljaju i peru preko srpskog naroda", naveo je Višković.

Premijer Srpske je naveo da srpski narod nije genocidan i da to nikad nije ni bio.

!Srpski narod se samo i uvijek borio za svoju slobodu i branio slobodu svoje ognjište i goli život upravo od Njemačke koja je i predložili ovu rezoluciju. Bez obzira na sve rezolucije srpski narod, a i većina čovječanstva to zna, da Srbi nisu genocidni. A isto tako ostali narodi na svijetu znaju ko je Njemačka i šta su radili drugim narodima i čovječanstvu. I to je najbolje pokazalo da više od pola članica UN nije podržalo", jasan je Višković.

Naglasio je da se ne može ovom rezolucijom poništiti i zaboraviti najveći genocid u istoriji koji je počinila Njemačka.

"Ne mogu da ne kažem da ovo neće imati posljedice, imace političke možda i nekim dijelom i ekonomske, ali mi smo Srbi uvijek opstali, preživjeli, pa ćemo i ovo prevazići", izjavio je premijer Srpske.

Posebno se zahvalio svim zemljama koje su glasale protiv i bile uzdržane.

"Najveću zahvalnost upućujem Srbiji i predsjedniku Vučić koji je preduzeo i učinio sve sto se moglo i više, koji je svojim nesebičnim trudom, zalaganjem, postigao zaista maksimalno. A što se najviše vidi i šzo sam već pomenuo da je više zemalja protiv i uzdržano", rekao je u svom reagovanju poslije glasanja predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Visković.

STEVANDIĆ: SRBI SU OPET NA PRAVOJ STRANI ISTORIJE

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da usvajanje rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN pokazuje da su Srbi opet na pravoj strani istorije.

"Ovaj put Srbi ulaze u novo doba lišeni iluzija da postoji pravda, poštovanje, razumijevanje i ravnopravnost", rekao je Stevandić Srni.

Stevandić je rekao da će Srbi za sve morati da se izbore, ističući da je za sada dvije trećine svijeta na srpskoj strani.

"Ovo više nije svijet koji nema alternative i mi ćemo ovu baklju slobode i nezavisnosti koju je i u naše ime predsjednik Srbije Aleksandar Vučić držao u UN držati visoko", istakao je Stevandić.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

On je napomenuo da su članice EU koje su glasale protiv rezolucije ili bile uzdržane Kipar, Grčka, Slovačka i Mađarska.

"Ovo pokazuje da EU više nije jedna zemlja, već mnogo više zemalja. Front nezavisnih i slobodnih ljudi će da se širi, a oni koji su potkupljivi i oni koji su spremni da trpe ucjene, njih će svakim danom biti sve manje", ukazao je Stevandić.

On je izrazio očekivanje da će srpski narod u Crnoj Gori dostojno i dostojanstveno pokazati šta misli o ovom sramnom i nepredviđenom postupku Crne Gore da Grčka i Kipar pokažu Crnoj Gori šta je to čojstvo i junaštvo, a da oni pokažu Srbima šta je to bratoubilaštvo.

"To nije nešto što može lako da se izdrži", dodao je Stevandić.

On je istakao da su Srbi u Generalnoj skupštini UN otvorili novo doba svjeske politike, razotkrili da postoje ljudi koji glasaju pod ucjenom ili potkupljivanjem, jer UN imaju 190 članica sa pravom glasa, a ukupno 193.

"Za rezoluciju je glasalo 84. Protiv je bilo 19, uzdržnih 68 i od onih koji su bili prisutni bilo ih je više od ovih koji su glasali za. Kada se tome doda 19 koji nisu glasali, imamo 106 država koje nisu glasale za rezoluciju ili 56 odsto članica UN", naveo je Stevandić.

On je dodao da je to više od dvije trećine svjetske populacije.

"Kada tome dodamo da su od ovih koji su glasali `za` mnogi glasali pod ucjenom ili potkupljivanjem, ukupnan rezultat je još strašniji", zaključio je Stevandić.

MILIČEVIĆ: VEĆINA PLANETE IPAK MISLI SVOJOM GLAVOM

Predsjednik SDS-a Milan Miličević ocijenio je da glasanje o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN pokazuje da većina planete ipak misli svojom glavom i shvata da njeno usvajanje otvara nove jazove u BiH i regionu, ali potencijalno i u cijelom svijetu.

"Činjenica je da je tas na strani onih koji su bili uzdržani ili protiv, te da je među tim državama i dobar broj islamskih zemalja, jasno govori da je argumentacija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pobijedila argumentaciju velikih sila poput NJemačke, SAD, Velike Britanije itd", naveo je Miličević u pisanoj izjavi.

On je istakao da je slobodni dio planete odlično razumio da je riječ o političkim igrama i geopolitičkim interesima, u kojima je samo upotrebljena Srebrenica.

Miličević je izrazio zahvalnost Vučiću na zalaganju i borbi da srpski narod ne bude satanizovan, ali i hrabrosti da pred cijelim svijetom kaže da oni koji su nad srpskim narodom u dva svjetska rata počinili genocid nemaju pravo da nam drže lekcije o moralu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Nisam čuo da su kreatori rezolucije odgovorili ni na jedno njegovo pitanje, a imao ih je više. Nisu imali šta odgovoriti jer je jasno da je riječ o političkoj instrumentalizaciji jednog tragičnog događaja. Ipak, tračak optimizma ulijeva činjenica da je ipak većina svijeta shvatila te igre velikih sila i imala odvažnosti da im kaže - ne, uprkos snažnim pritiscima", smatra Miličević.

On je izrazio žaljenje što političari u Sarajevu "dozvoljavaju da nam drugi ovdje unose smutnje i produbljuju jazove".

"Ova zemlja može ići naprijed samo ako shvatimo da smo jedni drugim najbliži i najvažniji, i da ne možemo graditi budućnost na politici stalnog produbljavanja sukoba. Nema naroda u BiH koji nije stradao, i prošli vijek je pun strašnih rana za svaki narod. Mi moramo biti pametni i ne dozvoliti da nam se više ikada tako nešto ponovi zbog tuđih interesa", poručio je Miličević.

Rezulocija će, dodaje, ostaviti duboke jazove i zakočiti BiH, a svako likovanje bošnjačkih političara samo će otežati situaciju.

"Mada mislim da niko nema razloga za likovanje jer veći broj država svijeta nije podržao ovu rezoluciju", ocijenio je Miličević.

Generalna skupština UN usvojila je danas antisrpsku rezoluciju o Srebrenici za koju je glasalo 84 država, 87 je bilo protiv i uzdržano, dok 22 zemlje nisu glasale.

Ovu rezoluciju, koja je inicirana bez odluke Predsjedništa BiH, glasom je podržao i predstavnik stalne misije BiH u UN koji je tako nastupio kao predstavnik isključivo Bošnjaka, a ne sva tri konstitutivna naroda.

(Srna/Mondo)