Dodik: Srpska će do kraja juna ponuditi Federaciji sporazum o mirnom razdruživanju

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da će do kraja juna Srpska Federaciji BiH ponuditi sporazum o mirnom razdruživanju, koji će sadržavati i analitički dio o ugrožavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Izvor: Borislav Zdrinja

Naglasivši da je Vlada Republike Srpske danas donijela odluku da imenuje Radnu grupu za izradu sporazuma o mirnom razdruživanju sa FBiH, Dodik je rekao da Srpska ima pravo na tu inicijativu koja je zasnovana na Ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu.

"To je dio kontinuiteta obaveza i mi smo rekli da ćemo u toku 30 dana to uraditi i uradićemo", rekao je Dodik novinarima na Palama.

Dodik je istakao da će do kraja juna biti sačinjena analiza kraha Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je "ostao samo u segmentima".

"Mnoge stvari nisu ustavne u ovoj zemlji i reći ćemo da mi ne možemo da ostanemo u toj zajednici u koju smo ranije unijeli svoju teritoriju, svoju nadležnost i samostalnost. Imamo pravo na to, bez obzira što Amerikanci izmišljaju i misle da ih se neko boji. Nisu oni bezopasan protivnik, znaju oni svašta uraditi, ali to ne znači da su u pravu", naglasio je on.

Dodik je podsjetio da je Republika Srpska u sastav BiH ušla kao nezavisna teritorija koja je imala sva obilježja države.

"Ovi principi iz Ženeve i NJujorka su rekli da je Republika Srpska faktor i subjekt i strana Dejtonskog mirovnog sporazuma. Republika Srpska je zadržana kao strana koja može zajedno sa FBiH da čak mijenja Dejtonski sporazum i nijedna druga struktura to ne može", rekao je Dodik.

On kaže da za bi sve što bi se uradilo u BiH bio neophodan sporazum Republike Srpske i FBiH, da li da se koncentriše ili da se razdruži.

"Mi računamo da će to FBiH dočekati na zvono, da će negativno postupati, ali razumijemo zašto, jer oni žele od Parlamentarne skupštine BiH da naprave parlament i skupštinu koja odlučuje, a to je zbir parlamenata i to nije uobičajen parlament, a od Savjeta ministara pokušavaju da naprave vladu BiH. Ni jedno, ni drugo nije tačno", naglasio je Dodik.

Da je neko mislio da BiH treba da bude ozbiljna država, istakao je Dodik, onda ne bi pravio Parlamentarnu skupštinu.

"Mi u kontinuitetu održavamo sjednice, donosimo zaključke, radimo smišljeno da se akumulira to nezadovoljstvo i da se kroz analitički pristup vidi da mi 10 godina na to upozoravamo, a da niko to neće realno da prihvati", zaključio je Dodik.

(Srna)