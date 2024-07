KONAKOVIĆ O VOJNIM KADETIMA IZ SRBIJE: "Kad ne znaju šta će, ja sam kriv za sve"

"Znam da sam ovima u SDA kriv za sve i to je taj nastavak njihove prljave kampanje", kaže ministar inostranih poslova BiH.

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković rekao je da ga SDA smatra krivcem za sve, pa tako i za ulazak u BiH pitomaca Vojne akademije u Beogradu, a da bi član Predsjedništva BiH Željko Komšić trebao znati, nakon toliko godina parazitiranja u Predsjedništvu BiH, barem zakone ove zemlje.

Konaković je rekao da je bio obaviješten o dolasku pitomaca u BiH i da nije bilo potrebe da se o tome obavještava Predsjedništvo BiH.

"Znam da sam ovima u SDA kriv za sve i to je taj nastavak njihove prljave kampanje. Kada ne znaju šta će, Konaković je kriv za sve. Međutim, Komšić bi trebao znati, nakon toliko godina parazitiranja u Predsjedništvu BiH, barem zakone ove zemlje. To me čudi. Nisam bio, naravno, dužan da obavijestim Predsjedništvo. Najavljeni su studenti, kadeti i vojni predstavnici, bez naoružanja, kako je i navedeno u depeši. Ostale provjere i procedure dalje su na Graničnoj policiji BiH. Zašto oni nisu obavijestili o svemu Ministarstvo bezbjednosti ako je nešto sumnjivo?", rekao je Konaković.

Konaković je naveo da ni on ni Ministarstvo kojem je na čelu nemaju nadležnost da vrše provjere.

"Mi smo dobili depešu i proslijedili je. Nemam ja nadležnost niti Ministarstvo da vršimo provjere. Granična policija zatim postupa dalje ako misle da su potrebne dodatne provjere, to mogu onda tražiti od Obavještajno-bezbjednosne agencije ako imaju neku sumnju", dodao je Konaković.

On je rekao da ima drugih problema kojima se treba baviti i naveo da je Granična policija BiH jedna od najdevastiranijih policijskih agencija, za šta je okrivio prethodnu vlast.

"NJima nedostaje čak 800 policajaca. Ranije sam govorio o tome. Govorio sam i o tome da im zbog nedostatka kadra Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pomaže u održavanju granice. I mi radimo da te stvari sada popravimo i ojačamo. I ponavljam, mi smo uradili sve prema proceduri", rekao je Konaković za "Avaz".

Pitomci Vojne akademije u Beogradu prodefilovali su juče ulicama Prijedora uoči obilježavanja 82 godine od Bitke na Kozari kojem su prisustvovali na Mrakovici.

(MONDO)