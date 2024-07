"PREVARA NARODA": Ministri i poslanici na listama za lokalnu skupštinu u Banjaluci

Stari običaji nisu zaboravljeni ni na novim izborima. Na listama brojnih stranaka kao kandidati za skupštine opština i gradova pojaviće se poslanici ili ministri koji u slučaju da osvoje dovoljan broj glasova sigurno neće preuzeti funkciju odbornika.

U Banjaluci je ovaj pojava posebno izražena. Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka, narodni poslanik Vlado Đajić biće nosilac liste ove političke partije na predstojećim lokalnim izborima za Skupštinu grada Banjaluka. Osim njega na listi je Srđan Amidžić, ministar u Savjetu ministara, bivši minsitar Dragan Lukač, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić...

GO PDP je na listu takođe stavio poznata politička imena, među kojima je troje narodnih poslanika, Mirna Savić Banjac, Nebojša Drinić i Tanja Vukomanović, a nosilac je poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH i predsjednik stranke, Branislav Borenović.

Cilj ovakvog postupka je da stranka osvoji što više glasova na lokalnim izborima, ali postoje male ili nikakve šanse da se mnogi od ovih sa liste stvarno i nađu u klupama Skupštine grada u Banjaluci. Nakon izbora oni se odreknu mandata koji pripadne "prvom sljedećem" na stranačkoj listi.

Aleksandra Pandurević iz SDS-a prokomentarisala je da je u pitanju već viđena "prevara naroda".

"Ministri i poslanici okupirali liste. Šta je to ako nije prevara naroda?", napisala je Pandurevićeva, član Predsjedništva SDS-a.

Borenović je svoj postupak opravdao "ljubavlju prema Banjaluci".

"To je bila moja odluka, želim da kažem da mi je Banjaluka važna, da mi je stalo do Banjaluke, da ću kao predsjednik stranke učiniti sve, a ne stajati po strani, mudrovati, kalkulisati, praviti neku vrstu tastatura ratova, nego ću lično učestvovati u kampanji sa divnim ljudima… Brane Borenović je uvijek spreman tu, da stane uz svoje ljude, ja sam dijete PDP-a, odrastao sam u ovoj partiji. Gajimo slobodu govora, ni jedna partija nema takvu slobodu govora kao PDP", napisao je on.

