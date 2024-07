Intrigirao javnost na ranijim Lokalnim izborima: Advokat Konstantin Savić oslobođen optužbi za napad na sudiju

Advokat iz Teslića Konstantin Savić danas je u Okružnom sudu Banjaluka u ponovljenom postupku oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo napad na sudiju ili javnog tužioca.

Izvor: Facebook - Konstantin Savić - Kandidat za načelika Teslića

Sudija Blagoje Dragosavljević je tokom izricanja presuda obrazložio da nisu dokazani navodi optužbe, te dodao da je na ovu presudu dozvoljeno pravo žalbe Vrhovnom sudu RS.

Savić je u prvostepenom postupku takođe oslobođen optužbe, ali je Vrhovni sud RS ukinuo tu presudu i postupak vratio na novo suđenje.

Prema optužnici Republičkog javnog tužilaštva RS, Konstantin Savić je 23. novembra 2020. godine spriječio sudiju Osnovnog suda u Tesliću Jelenu Filipović u vršenju sudijske dužnosti prilikom obavljanja uviđaja na jednoj parceli.

Kako je navedeno u optužnici, došao je na blizinu od dva do tri metra, a kada ga je sudija Filipović upozorila da se pomjeri na udaljenost od 15 metara, jer ne može biti prisutan s obzirom na to da je predložen za svjedoka u istom predmetu, on je to odbio.

“Optuženi Savić je tada izjavio da će se udaljiti pod prinudom, ako tako sudija naloži i da se nalazi na privatnom posjedu”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je optuženi Savić odbio da se pomjeri da bi vještak mogao da obavi posao, zbog čega je ovo ročište otkazano.

Obrazlažući oslobađajuću presudu, sudija Dragosavljević je kazao kako je oštećena sudija Filipović tokom svjedočenja izjavila da se optuženi pomjerio nakon njenog prvog upozorenja, što je suprotno navodima iz optužnice, kao i da se ona nije osjećala ugroženo i da sama ne bi ni podnijela krivičnu prijavu.

Takođe, danas je tokom izricanja presude u banjalučkom sudu istaknuto i da je tokom ranijih svjedočenja potvrđeno da je kritičnog događaja Savić izjavio da “neće pružati otpor i da se neće tući ni sa kim jer nije došao na uviđaj da se bije”.

Sudija Dragosavljević je podvukao i da nije dokazano da je Savić verbalno spriječio sudiju u vršenju sudijske dužnosti.

Konstantin Savić je posebno intrigirao javnost tokom predizbornih kamanja za Lokalne izbore u dva ranija izborna ciklusa (2016. i 2020. godine) kada se kandidovao za načelnika opštine Teslić.

Na sebi svojstven i karakterističan način obećavao je da će otpustiti svu administraciju koja je stranački zaposlena.

(MONDO)