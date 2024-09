Dodik: SNSD platio više od 100.000 KM kazni zbog preuranjene kampanje

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je nekorektnim to što su partije plaćale ogromne kazne zbog navodne preuranjene kampanje.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je istakao da je samo SNSD do sada platio preko 100.000 KM.

"Bez obzira na sve teškoće urađen je ogroman posao i SNSD je akciono sposoban da iznese ovu kampanju i dalju borbu za Republiku Srpsku", rekao je Dodik.

Naglasio je da je stranka spremna za lokalne izbore i da izlazi sa kandidatskim listama u svim opštinama i gradovima Srpske, te deset u Federaciji, navodeći da će građani birati između 1.800 kandidata SNSD-a, od koji je 40 odsto žena i 18 odsto mladih.

"To znači da smo svako izborno mjesto pokrili našim mjesnim štabom. To je dovelo do toga da je stabilno stanje i nema polarizovanih struja. Postigli smo jedinstvo i pripremljeni smo za izbore. Od petka lijepimo prvi plakat", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci, nakon sjednice Izvršnog komiteta i Predsjedništva stranke.

Kaže da su današnje sjednice bile u funkciji pripreme za sjednicu Glavnog odbora.

"Sutra imamo sjednicu Glavnog odbora u Doboju i saopštićemo naše ciljeve kada počne kampanja", istakao je Dodik.

