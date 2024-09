Dodik: Izborni zakon Republike Srpske ustavan i biće primjenjivan

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da je Izborni zakon Republike Srpske ustavan i da će ovaj zakonski akt biti primjenjivan.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je, povodom odluke Ustavnog suda BiH o stavljanju van snage Izbornog zakona Republike Srpske, rekao da je taj sud predviđen Ustavom, ali da u svom radu krši taj najviši pravni akt, Dejtonski sporazum i međunarodne principe ustavnog prava i čini sve da zgadi BiH koju treba da brani i predstavlja.

On je naveo da je Ustavni sud zadužen po zakonu da ocjenjuje saglasnost akata sa Ustavom BiH.

"Da Ustavni sud drži do toga onda bi rekao da je Izborni zakon /Republike Srpske/ ustavan jer on upravo predviđa na koji način će se vršiti izbori i poštuje Ustav BiH", istakao je Dodik.

On je rekao da je Ustavni sud BiH politička institucija koja nastoji da sprovodi politike, a ne Ustav i time komplikuje odnose.

"Ustavni sud Republike Srpske rekao da je taj zakon ustavan i on će biti primjenjivan", rekao je Dodik.

On je naveo da su oni sada izmislili krivično djelo nepoštivanje odloga Ustavnog suda.

"Mi poštujemo Ustavni sud Republike Srpske i Ustav Republike Srpske, Ustav BiH. To što tamo sjede tri strance koji primaju dobre plate i ne dolaze u Sarajevo, odlučuju na daljinu, to je neka druga priča. To je realizacija jedne podmukle politike kojom se sada, umjesto rigidnih visokih predstavnika, nameće Ustavni sud kao krajnji donosilac odluka", naglasio je Dodik.

Ustavni sud BiH stavio je danas van snage Izborni zakon Republike Srpske uz obrazloženje da nije u skladu sa Ustavom BiH i Izbornim zakonom BiH, zbog toga što se ovim zakonom navodno preuzimaju nadležnosti institucija BiH.

SRNA