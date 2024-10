Dodik poručio da neće biti usklađivanja viznog režima: "EU tretira BiH kao neozbiljan projekat"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da EU tretira BiH kao neozbiljan projekat i zato se stalno ispostavljaju novi uslovi i poručio da svima treba da bude jasno da nikakvog usklađivanja viznog režima sa EU neće biti.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

To je neodrživa priča. Bosanski muslimani pokušali su da prevare javnost i danima plasiraju laži o tome da Republika Srpska koči procese, jer je svima jasno da nikada neće pristati na to da se uvedu vize Turskoj, kao ni Saudijskoj Arabiji. Nemaju karakter, a ni hrabrost da to jasno kažu, nego moraju da pominju Srpsku. Mi nemamo problem da kažemo da su Rusija i Kina naši prijatelji, da naši odnosi i veze nikada nisu bili jači i bolji i da ćemo sačuvati naše prijateljstvo koje je zasnovano na uzajamnom poštovanju i povjerenju - istakao je Dodik upitan da prokomentariše novi uslov EU ispostavljen BiH o usklađivanje vizne politike sa politikom EU koja predviđa obavezno posjedovanje viza za državljane Turske, Kine, Rusije, Azerbejdžana, Omana, Katara, Kuvajta i Saudijske Arabije.

EU ЈE DAVNO POKAZALA NA KOЈEM ЈE MЈESTU BiH ZA VEĆINU EVROPSKIH ZEMALJA

On je rekao da je ne tako davno EU pokazala na kojem mjestu je BiH za većinu evropskih zemalja, a prvu pravu potvrdu njihovog licemjerja BiH je dobila za vrijeme pandemije virusa korona, kada se svako bavio samo sobom, a politika zajedništva jednostavno je zamrla.

Istovremeno, dodao je on, Kina je prva ponudila svoju iskrenu pomoć, bez bilo kakvih uslovljavanja koja uvijek dolaze od zapada.

"Rusija i Kina su pokazale dosljednost u poštovanju međunarodnog prava i od njih nikada nismo mogli čuti nijednu suvišnu riječ ili bilo šta što izlazi iz okvira poštovanja Dejtonskog sporazuma, a da ne govorimo o bilo kakvom uslovljavanju i ultimatumima", naglasio je Dodik.

On je ukazao da je Republika Srpska dobro izvarana evropskom pričom kroz stalna obećanja muslimana da se zajedno ulazi u tu priču da bi ljudima bilo bolje, dok sve vrijeme u tajnosti rade protiv Srpske i srpskog naroda.

TEŠKO ЈE POBROЈATI SVE PREVARE EU

Predsjednik Republike je naveo da je veoma teško pobrojati i sve prevare Evropske unije i njihove stalne korekcije i naknadnu pamet ispostavljajući neke nove uslove.

"Ako su željeli da nas još više udalje od sebe, to im dobro ide, jer nismo mi baš takve budale kakvim nas smatraju da odbijamo one koji nude iskrenu pomoć i trčimo u zagrljaj onima koji stalno pokušavaju da guraju svoj interes, ne obazirući se na interese našeg naroda. To je sve rezultat američkog uticaja, gdje se pokušava potpuno izbrisati identitet jednog naroda i isposlovati neke stvari kroz lažna obećanja", rekao je Dodik.

On je ponovio da Republika Srpska želi partnerstvo sa Evropom, ali ne pristaje na podaništvo i nikakav novac ništa ne može i neće učiniti da, kako je naglasio, zaboravimo naše prijatelje ili da se odreknemo svojih prava.

"Novi uslov koji su postavili dokaz je da je sve ovo prevara i da se s nekim sredstvima Republika Srpska malo pomalo pokuša uvući u unitarnu priču. O tome mogu samo da sanjaju. Godinama nam traže sve i svašta, stvari koje većina današnjih članica nikada ne bi mogla ispuniti. U cijeloj toj farsi sami su sebe demantovali više puta i pogazili svoje stavove", konstatovao je Dodik.

ЈEDINI USLOV KOЈI ЈEDNA ZEMLJA TREBA DA ISPUNI ЈESTE DA ЈE SLOBODNA I SUVERENA, A BiH TO NIЈE, ONA ЈE OKUPIRANA

On je poručio da jedini uslov koji jedna zemlja treba da ispuni da bi se približila EU jeste da je slobodna, samostalna i suverena, a BiH to nije, jer je okupirana.

"I sva ta priča o nekim sredstvima koja će biti uložena u BiH pokazuje kako se pokušava i dalje održati taj narativ. Kao prvo, Ustavni sud je pitanje BiH, a ne stranih sudija, a kao drugo BiH ne postoji bez Republike Srpske, pa tako neće biti nikakvog ukidanja veta", istakao je Dodik.

On je rekao da svako izdvajanje Srpske u smislu bilo kakve odgovornosti na evropskom putu je obična bošnjačka podvala, koja ide na ruku Evropljanima i Amerikancima, ali, kaže on, mora biti iskren, ide na ruku i Republici Srpskoj.

"Svaki put kad pišu o Republici Srpskoj, mi znamo da sa tom BiH nemamo ništa. Kako možete kažnjavati dio neke zemlje, a da ne kaznite drugi? To je moguće uraditi samo u zajednici dvije države koje su u svemu odvojene i to nam stranci stalno potvrđuju da i oni to znaju. Svi su svjesni realnosti dvije države u BiH", naglasio je Dodik.

REZOLUCIЈA DONIЈELA VIŠE ŠTETE BOSANSKIM MUSLIMANIMA NEGO BILO KOME DRUGOM

Na pitanje da prokomentariše to što se Parlamentarna skupština Savjeta Evrope pridružila "rezoluciji o Srebrenici" koju je usvojila Generalna skupština UN, Dodik je rekao da su Saša Magazinović i Sabina Ćudić veoma aktivni u razvaljivanju BiH i to, svakako, treba pohvaliti.

On je konstatovao da je ta rezolucija donijela više štete bosanskim muslimanima, nego bilo kome drugom.

"Ponizili su žrtve, a i pokrenuli neke aktivnosti u kojima nikad veći broj zemalja nije dobio priliku da čuje stvarnu istinu o događajima u BiH. I šta se pokušava ovdje napraviti!? Rezolucija o Srebrenici koja se pokušala podvaliti cijelom svijetu u trenutku kada je trebalo da se donese jedan dokument u kome bi pokazali da su korektni prema muslimanima, zbog dešavanja u Gazi, dovela je u pitanje kredibilitet Generalne skupštine UN. To što se donose neki tekstovi u kojem se promovišu antisrpski narativi i zagovara neka zajednička istorija je pokazatelj da ta zajednička istorija ne postoji, kao i da nije bilo genocida. Zamislite da vi morate nekim dokumentima i falsifikatima da pokušavate da nametnete laž. Sve što Bošnjaci rade i njihovi dekor Srbi i Hrvati samo poništava BiH", ukazao je Dodik.

On je naglasio da Bošnjaci godinama od BiH pokušavaju napraviti isključivo islamsku državu, što potvrđuje i nedavni skandal u Austriji kada bošnjački kadet nije hito da se rukuje sa ženom.

"Ministar /odbrane u Savjetu ministara Zukan/ Helez prvo je otišao kod reisa, pa se onda oglasio povodom ovog neviđenog skandala. Odluka da se to lice, ipak, angažuje u Oružanim snagama, iako se zna da ne može i da se nikada neće uklopiti u sistem rada Oružanih snaga, govori da Helez pokušava da pravi islamsku vojsku. Sutra isto tako može da se desi da odbije da posluša osobu koja mu je nadređena i da kaže da jedino Alah odlučuje", istakao je Dodik i upitao da li to treba da se desi da bi svijet vidio šta Bošnjaci ovdje rade?

Predsjednik Srpske je naveo da sve ovo vrijeme Bošnjaci zagovaraju neko naoružavanje i izmišljaju prijetnje, a očigledno je da su za BiH najveća prijetnja radikalne islamske strukture.

"Imami predlažu da svako dijete nauči da koristi oružje, reis poziva Bošnjake da se spreme da brane oružjem BiH, a onda neki kadet tako dođe i odbije da se rukuje sa prvom ženom ministarstva odbrane Austrije. Pitanje je šta je sve još mogao da uradi u skladu sa svojim vjerskim običajima. Skandal koji je priredio Helez pokazao je cijelom svijetu šta je BiH i gdje Bošnjaci pokušavaju da je vode", rekao je predsjednik Srpske.

(Srna)