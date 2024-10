UŽIVO - Održani lokalni izbori u BiH, objavljeni rezultati izlaznosti

U Prijedoru je do 19.00 časova glasao 31.201 birač ili 36,56 odsto, izjavio je predsjednik Gradske izborne komisije /GIK/ Željko Škondrić.

U Bosanskom Petrovcu do zatvaranja biračkih mjesta pravo glasa je ostvarilo 2.887 birača ili 47,74 od njih 6.047 registrovanih.

U Istočnom Drvaru izlaznost do zatvaranja birališta je 85 odsto ili 189 birača od 221 registrovanih.

Prema ocjeni članova CIK-a, danas je uobičajen izborni dan, iako postoje kršenja i narušavanja izborne tišine. Dolazilo je do kraćih prekida na pojedinim biračkim mjestima u pojedinim izbornim jedinicama, nakon čega je proces nastavljen.

Izlaznost na lokalnim izborima do 15.00 časova iznosila je 34,98 odsto od ukupno registrovanih birača, što je u rangu prethodnog izbornog ciklusa prije dvije godine, kada je izlaznost bila 35 odsto.

Govoreći o eventualnim nepravilnostima u izbornom procesu koje je zaprimila policija i proslijedila ih lokalnoj izbornoj komisiji, Orendijeva je napomenula da su sve one razmatrane.

U Brčko distriktu do 15.00 časova glasalo je 29.044 birača, odnosno 33,98 odsto od ukupnog broja registrovanih, saopštio je član Izborne komisije u Brčkom Ljiljana Orendi.

Predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH Irena Hadžiabdić izjavila je danas u Sarajevu da izlaznost na lokalnim izborima do 15.00 časova iznosi 34,98 odsto od ukupno registrovanih birača.

U Banjaluci je do 15.00 časova na lokalnim izborima glasalo 80.540 glasača, odnosno 41,91 odsto upisanih u birački spisak, izjavio je Srni predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić.

Mostar bira gradonačelnika u Gradskom vijeću i to dvotrećinskom većinom glasova 35 vijećnika.

Na Lokalne izbore u Mostaru do 15 sati izašlo je 29,75 posto građana, potvrdio je Feni predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva (GIP) Mario Čuturić.

U Mostaru izlaznost do 15 sati iznosi 29,75 posto

Predsjednik Opštinske izborne komisije Mrkonjić Grad Slobodan Rajković saopštio je da je do 15 časova u ovoj opštini na biračkim mjestima glasalo 6.998 birača ili 41,06 odsto.

"Izborni dan teče kako treba, osim što je na jednom biračkom mjestu ugašen pilot projekat autentifikacije jer je operater morao da napusti to mjesto zbog zdravstvenih problema, ali je glasanje nastavljeno redovno", rekla je Božićeva.

U Bijeljini je do 15.00 časova na birališta izašlo 42.845 građana, što je izlaznost od 39,02 procenata, rekla je predsjednica Gradske izborne komisije Dijana Savić Božić.

U Bosanskom Petrovcu do 15.00 časova izašlo je 2.165 birača ili 35,65 odsto od ukupnog broja registrovanih birača 6.209, potvrđeno je iz OIK-a.

U Bosanskom Grahovu do sada je izašlo 757 glasača ili 30,75 odsto birača od ukupnog broja registrovanih 2.462, potvrđeno je iz OIK-a.

U Istočnom Drvaru do 15.00 časova izašlo je 163 glasača od 221 koliko je registrovano ili 73 odsto, potvrdio je Miloš Bajić predsjednik OIK-a Istočni Drvar.

Izlaznost do 15.00 časova u Glamoču je 1.379 ili 38,8 odsto od ukupno 4.157 registrovanih, potvrdila je predsjednica OIK-a u Glamoču Ružica Marković.

U Istočnom Drvaru do 15.00 časova izašlo je 73 odsto od 221 registrovanog birača, dok je u Drvaru glasalo 2.305 glasača od 5.965 upisanih na spisak.

"Ispostavilo se da je lice prilikom izdavanja listića na glasačkom mjestu nespretno stavilo štambilj, malo ga popackalo, pa je glasač mislio da je to namjerno urađeno kako bi se kasnije moglo utvrditi njegovo glasanje".

Na području grada Zvornika na biračka mjesta do 15.00 časova izašlo je 20.258 birača ili 38,29 odsto od ukupnog broja.

Na području opštine Vlasenica do 15.00 časova glasalo je 4.554 birača ili 49,62 odsto.

U Derventi je do 15.00 časova pravo glasa iskoristilo 10.113 birača ili 31,88 odsto upisanih u birački spisak. Za 29 odborničkih mjesta u Skupštini grada bore se 324 kandidata sa 13 lista političkih subjekata, a u izbornoj trci za gradonačelnika Dervente su tri kandidata.

U Tesliću je do 15.00 časova glasalo 16.596 birača ili 39,17 odsto. Građani za načelnika opštine biraju između kandidata SDS-a Milana Miličevića i kandidata SNSD-a Nedeljka Kerića.

16 : 04

Izlaznost po gradovima i opštinama Republike Srpske do 15 časova

U Trebinju je izlaznost birača na lokalnim izborima 47,4 odsto, a izborni proces odvija se bez problema, rekao je Srni predsjednik Gradske izborne komisije Siniša Terzić.

U Banjaluci je glasalo 80.540 glasača, odnosno 41,91 odsto upisanih u birački spisak.

Građansko pravo u Modriči je na današnjim lokalnim izborima iskoristilo 10.240 birača ili 37,6 odsto od ukupnog broja registrovanih, podaci su Opštinske izborne komisije. Pravo glasa u Modriči ima 28.285 stanovnika, od kojih će na redovnim biračkim mjestima moći da glasa 27.337, a 746 birača putem pošte.

U Doboju je na biralištima za lokalne izbore glasalo 24.696 birača ili 40 odsto od ukupnog broja, rečeno je novinarima iz Gradske izborne komisije. Predsjednik GIK-a Nenad Paleksić kaže da je ukupno upisano 61.573 redovnih birača.

"U ovom periodu imamo još jedan prigovor od jednog političkog subjekta koji ćemo vrlo brzo riješiti", izjavio je Paleksić.

Biračko pravo na lokalnim izborima u Prnjavoru ostvarilo je 13.079 građana od 39.640 koliko ima pravo glasa ili 33,20 odsto, rekla je Srni predsjednik Gradske izborne komisije Novka Bijelonić Petrović.

U Prijedoru je glasalo 22.537 građana ili 26,41 odsto upisanih u birački spisak, izjavio je predsjednik Gradske izborne komisije Željko Škondrić. On je naveo da je najveća izlaznost u Gornjem Petrovom Gaju - 61,57 odsto, a najmanja u Čarakovu - 7,14 odsto.

Na biralištima u opštini Kotor Varoš do 15.00 časova glasalo je 7.963 birača, odnosno 38,12 odsto od ukupnog broja, rekao je Srni član Opštinske izborne komisije Srđan Sakan i dodao da izborni proces protiče u redu.

Izlaznost na lokalnim izborima na području Šamca je 39,4 odsto, rekla je predsjednik Opštinske izborne komisije Ružica Mokrić.

U opštini Srbac, gdje je registrovano 17.356 glasača, do 15.00 časova glasala su ih 7.443 ili 43,32 odsto. Glasanje teče uredno i bez problema.

Na području opštine Srebrenica do 15.00 časova na birališta je izašlo 4.789 ili 39,7 odsto stanovnika koji su ostvarili biračko pravo na lokalnim izborima, rekla je predsjednik Opštinske izborne komisije Ljiljana Stevanović. Ona je naglasila da je sa 43 minuta zakašnjenja otvoreno biračko mjesto u Skelanima i da će za toliko vremena večeras biti duže otvoreno od ostalih.

"Mali problemi koji su postojali oko pomoći drugog lica i određenih lica koja su zloupotrebljavala mobilne telefone na pojedinim biračkim mjestima su riješeni. Organi su u skladu sa zakonom proveli proceduru", rekla je Mokrićeva.

Do 15.00 na području opštine Čelinac glasalo je 46,64 odsto od 15.661 upisanih u redovni birački spisak, izjavio je predsjednik Opštinske izborne komisije Milan Pejanović. On je istakao da izbori protiču u mirnoj atmosferi i da OIK do sada nije zaprimio nijednu žalbu.

Na devet redovnih biračkih mjesta u Čajniču do 15.00 časova glasala su 1.772 birača ili 47,41 odsto od ukupnog broja upisanih, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji.

U Ugljeviku je svoj glas dalo 53,10 odsto birača. Pravo glasa u ovoj opštini ima 13.814 građana. Izbori protiču u miru i nije zabilježen nijedan incident.

Izlaznost na birališta za lokalne izbore u Novom Gradu bila je 33,99 odsto. Predsjednik Opštinske izborne komisije Novi Grad Ljuban Knežević rekao je Srni da je u ovoj izbornoj jedinici glasalo 8.788 birača. Izborni proces teče bez problema.

Na dva biračka mjesta za lokalne izbore u opštini Jezero glasalo je 53,1 odsto birača, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Dejan Nikolčić.

U Foči je na redovnim biračkim mjestima glasalo 7.341 ili 45,14 odsto od ukupnog broja upisanih birača, izjavio je predsjednik Opštinske izborne komisije Vide Vuković. Vuković je naveo da izborni dan protiče mirno i bez nepravilnosti.

Na biralištima za lokalne izbore u Kozarskoj Dubici glasalo je 8.814 birača, što je 38 odsto od ukupnog u toj lokalnoj zajednici, rekao je predsjednik Opštinske izborne komisije Stojan Krnjaić. Krnjaić je dodao da izborni proces u Kozarskoj Dubici teče mirno, te da nije bilo prijava podnesenih OIK-u. U opštini Kozarska Dubica pravo glasa na današnjim na lokalnim izborima ima 23.027 stanovnika, a glasa se na 40 redovnih biračkih mjesta i putem dva mobilna tima.

U Laktašima je na lokalnim izborima glasalo 41,81 odsto od 33.307 registrovanih birača. "Problema nije bilo, sve teče normalno i regularno", rekla je predsjednik Gradske izborne komisije Gordana Nišić.

U opštini Šipovo na biračkim mjestima glasao je 4.951 birač ili 48,16 odsto rekla je predsjednik Opštinske izborne komisije Vida Rakita.

Ona je potvrdila da glasački proces za sada protiče mirno i bez problema, kao i da nije bilo nikakvih prigovora.

U Brodu je pravo glasa ostvarilo 5.725 birača ili 32,51 odsto, potvrdila je član Opštinske izborne komisije Gordana Zlatković.

U opštini Kneževo, gdje je registrovano 8.956 birača, glasalo ih je 4.362 ili 49,88 odsto.

"Glasanje protiče bez problema, a sva biračka mjesta jutros su otvorena na vrijeme", rekao je predsjednik Opštinske izborne komisije Budimir Dukić. On je rekao da birači u ovoj opštini mogu glasati na 20 biračkih mjesta, te da su angažovana dva mobilna tima.

U opštini Istočni Mostar na biralištima za lokalne izbore glasala su 82 birača, odnosno 52,9 odsto, potvrdio je predsjednik Opštinske izborne komisije Željko Vujadinović.

U Loparama su na lokalnim izborima glasala 5.462 birača, odnosno 46,59 odsto od ukupnog broja registrovanih. U Loparama pravo glasa na današnjim izborima ima 12.391 stanovnik.

U opštini Petrovac/Drinić glasalo je 658 birača ili 56,23 odsto od ukupnog broja registrovanih birača, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Bojan Ćulibrk. On je dodao da glasanje protiče uredno. U opštini Petrovac /Drinić glasa se na dva redovna biračka mjesta, a treće, kao biračko mjesto za glasanje u odsustvu, spojeno je s jednim od dva redovna.

U opštini Bratunac do 15 na birališta je izašlo 7.588 birača ili 43,3 odsto, izjavila je predsjednik Opštinske izborne komisije u ovoj opštini Ivana Milanović. Ona kaže da se izborni proces odvija bez posebnih teškoća.

U opštini Kalinovik je na lokalnim izborima glasalo 71,99 odsto od ukupno 1.775 birača, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji.

U Istočnom Novom Sarajevu priliku da glasa iskoristilo je 11.888 stanovnika sa pravom glasa ili 46,71 odsto.

Na Palama je glasao 9.971 birač od 19.961 registrovanog za glasanje ili 50,87 odsto.

U opštini Istočna Ilidža glasao je 7.921 birač ili 58,91 odsto od 13.582 upisana u birački spisak, podaci su Opštinske izborne komisije.

U Trnovu je pravo glasa iskoristilo 62,95 odsto birača, odnosno glasao je 751 birač, dok je u Istočnom Starom Gradu mogućnost da glasa iskoristilo 57,22 odsto stanovnika ove opštine registrovanih za glasanje.

U Višegradu je glasalo 47,58 odsto birača, odnosno 4.740 od ukupnog broja upisanih u birački spisak.

U Bileći je do 15.00 časova glasalo 51,5 odsto ili 5.007 glasača, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Jelena Kapor. U Bileći pravo glasa ima 9.911 birača, koji će moći da glasaju na 25 biračkih mjesta, na jednom mjestu u odsustvu i uz pomoć tri mobilna tima, dodala je Kaporeva.

Na Han Pijesku je glasalo 1.800 birača ili 60 odsto od 3.150 upisanih u birački spisak, rekla je predsjednik Opštinske izborne komisije Jela Josić.

U Novom Goraždu glasala su 802 birača ili 52,18 odsto, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Danka Delić.

Na području Pelagićeva glasalo je 42,31 odsto birača, rekla je predsjednik Opštinske izborne komisije Joka Babić.

U Šekovićima je glasalo 58,22 odsto birača, rekao je predsjednik Opštinske izborne komisije Nebojša Vidaković. On je rekao da glasanje protiče bez problema i da u OIK- u nisu imali prigovora.