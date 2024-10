Na Lokalnim izborima u BiH registrovano 3,4 miliona birača

Centralna izborna komisija BiH na današnjoj konferenciji predstavila je osnovne informacije o organizaciji i sprovođenju Lokalnih izbora 2024. godine, koji će se održati 06.10.2024. godine. Registrovano je ukupno 3.400.204 birača.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U periodu od 48 časova prije otvaranja biračkih mjesta, pa do zatvaranja biračkih mjesta, zabranjeno je objavljivati rezultate istraživanja javnog mnijenja u vezi s glasanjem i izborima.

Izborna šutnja počinje 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja, odnosno od sutra, 05.10.2024. godine, u 07:00 časova ujutro, do 19:00 časova 06.10.2024. godine. U tom periodu zabranjeno je učestvovanje političkih subjekata u javnim političkim aktivnostima, te medijsko izvještavanje o političkim i izbornim kampanjama.

Na konferenciji su iznesene ključne informacije o organizaciji i sprovođenju izbora.

Na ovim izborima bira se ukupno 58 opštinskih vijeća u Federaciji BiH, 53 skupštine opština u Republici Srpskoj, 111 načelnika opština, 21 gradsko vijeće u Federaciji BiH, 10 skupština gradova u Republici Srpskoj, 32 gradonačelnika, te Skupština Brčko distrikta. Osim toga, zagarantovana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina obuhvaćaju 23 kandidata u 21 opštini.

Ukupno će biti izabrano 3.200 vijećnika/odbornika i 143 gradonačelnika/načelnika. Za učešće na izborima ovjereno je 296 ovjerenih političkih subjekata, među kojima se nalaze 110 političkih partija, 58 koalicija, 76 nezavisnih kandidata, 43 nezavisna kandidata nacionalnih manjina i 9 lista nezavisnih kandidata. Ukupno je ovjereno 26.089 kandidata.

Centralni birački spisak zaključen je 22.08.2024. godine u 24:00 časa, s ukupno 3.400.204 registrovanih birača. Kategorije birača uključuju redovne birače (3.334.288), birače koji glasaju u odsustvu (5.911), birače koji glasaju lično (15.216), birače putem pošte (43.535), te one koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH (1.254).

Centralna izborna komisija donijela je Odluku o utvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birače koji će glasati putem mobilnog tima, prema kojoj je formirano 397 mobilnih timova, a na izvodu je 17.465 birača.

U BiH je za potrebe sprovođenja Lokalnih izbora 2024. godine formirano 5.797 biračkih mjesta od kojih redovnih 5.298 kojima je pridruženo i 295 biračkih mjesta za glasanje u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima, te su zasebno formirana 93 biračka mjesta za glasanje u odsustvu, 9 za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima i 397 mobilnih timova.

Takođe, uspostavljeno je 14 biračkih mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u osam država. (Srbija, Njemačka, Austrija, Danska, Holandija, Slovenija, Švedska, Belgija).

Na ovim izborima sprovešće se četiri pilot projekta: autentifikacija birača i transmisija rezultata uz podršku Delegacije EU na 165 biračkih mjesta u 11 opština/gradova, optički skeneri i automatsko prebrojavanje listića uz podršku USAID-a na 145 biračkih mjesta u 7 izbornih jedinica, biometrijska identifikacija birača na svih 138 biračkih mjesta u Brčko distriktu BiH uz podršku Misije OEBS-a u BiH, te uvođenje video nadzora prebrojavanja listića na 10 biračkih mjesta u 5 izbornih jedinica.

Do danas je Centralna izborna komisija BiH akreditovala ukupno 2.085 posmatrača u ime 58 organizacija i to: 1548 posmatrača u ime 12 domaćih udruženja, 447 posmatrača u ime 28 međunarodnih organizacija i 90 posmatrača u ime 18 političkih subjekata uz napomenu da se međunarodni izborni posmatrači mogu akreditovati sve do dana izbora. Očekujemo da će biti oko 40.000 izbornih posmatrača političkih subjekata koje akredituju opštinske/gradske izborne komisije.

Za sprovođenje izbora odobren je budžet u iznosu od 11.591.000 KM, dok će opštine i gradovi snositi dodatne troškove od oko 7.500.000 KM, s ukupnim očekivanim troškovima od približno 20.000.000 KM.

Centralna izborna komisija uspostavila je Glavni centar za brojanje u Sarajevu, gdje će se od ponedjeljka, 07.10.2024. godine započeti brojanje glasačkih listića, počevši s nepotvrđenim glasačkim listićima, a zatim s listićima birača koji su glasali u odsustvu, putem mobilnih timova, pošte te u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Trenutno se u Glavnom centru za brojanje radi predverifikacija glasačkih paketa pristiglih putem pošte, u smislu da se razdvajaju neisporučeni glasački paketi ili zalutala pošta od glasačkih paketa birača koji su glasali.

Centralna izborna komisija BiH poziva birače da izađu na izbore i provjere lokaciju svojih biračkih mjesta putem veb stranice Centralne izborne komisije ili Vajber Četbota, koji smo kreirali u saradnji s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija. Ovaj jednostavan alat dostupan je unosom ključne riječi 'IZBORI' u pretragu na Vajberu. Ukoliko se već ranije koristio Četbot, jer smo ga imali i na prethodnim izborima, preporučuje se brisanje prethodnog četa prije ponovnog ulaska putem pretrage kako biste obezbijedili pristup najnovijim informacijama. Takođe, apelujemo na poštovanje izborne ćutnje i zakonskih propisa u cilju očuvanja integriteta izbornog procesa.

(MONDO)