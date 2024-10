Dodik poručio da bi Sarajevo istoriju pisalo po svojim mjerilima: Izetbegovića je smrt spriječila da ode na sud

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je nekadašnji bošnjački lider u BiH Alija Izetbegović nepresuđeni ratni zločinac i da njegov amanet slijede svi politički predstavnici Bošnjaka u BiH, odnosno ne prihvataju dejtonsku BiH sa pravima koja imaju narod

"Alija Izetbegović je nepresuđeni ratni zločinac i to je evidentno. I tužilac Haškog tribunala, u to vrijeme Karla del Ponte, rekla je da ga je smrt spriječila da izađe na sud", rekao je Dodik.

Konstatujući da u Federaciji BiH to žele da potisnu, Dodik je naveo da to pokazuje i njihova težnja da svoje ratne zločince proglase herojima, ne samo za svoj narod, nego za sve narode.

Dodik je podsjetio da je Izetbegović u Drugom svjetskom ratu bio u Handžar diviziji, koja je poznata po tome da je klala i ubijala sve Srbe na koje je naišla, a u bivšoj Jugoslaviji je ležao zbog radikalne ideologije "Mladih muslimana".

Ističući da ga to ne čudi, Dodik je rekao da bi javnost trebalo da začudi što ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković iako izabran u ime BiH pokazuje da je samo muslimanski kadar i da samo poromoviše ideologiju Alije Izetbegovića.

"Izetbegovićevu ideologiju prihvatili su svi, bez obzira da li su SDP, SDA kao njegova izvorna stranka, Stranka za BiH ili neka Konakovićeva ili Fortina stranka. To govori da smo uvijek bili u pravu", naglasio je Dodik.

Dodao je da oni, koristeći spin koji je napravljen da Alija Izetbegović kao nešto ujedinjuje BiH, stalno nastoje da održe neodrživ koncept.

On je istakao da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić nesumnjivo dio istorije i da to niko ne može zaobići.

"Istorija naroda je nezaobilazna, nesumnjivo je da je Izetbegović imao uticaj na istorijska dešavanja, konstituisanje muslimanskog odnosno bošnjačkog naroda, nesumnjivo da su istorijsku ulogu imali Karadžić i Mladić i to ne možete da izbrišete", objasnio je predsjednik Srpske.

On je dodao da mogu pričati da je neko presuđen ili ne, ali istorijski gledano Alija Izetbegović je bio vođa muslimanskog, od 1993. godine bošnjačkog naroda, kao što je istorijski neosporno da je Karadžić bio vođa srpskog naroda i Mladić komandant vojske.

Dodik je naveo da su standardi moraju da postoje i da su istorijski standardi su neumoljivi.

"Prema njihovim mjerilima, trebalo bi da u naše udžbenike napišemo da je Alija Izetbegović bio mirotvorac, taj koji je svima želio dobro, a istjerao je iz Sarajeva 156.000 Srba, da je Srebrenica bila ono što oni hoće da kažu, da satru svako srpsko poimanje, pa i istoriju", istakao je Dodik.

Dodik je podsjetio i da je Alija Izetbegović čovjek koji je rekao da će žrtvovati mir za navodnu nezavisnost BiH.

"Vidjeli smo kuda je to odvelo, a kada mi kažemo da nećemo žrtvovati mir ni za nezavisnost Republike Srpske, nama uvode sankcije", istakao je predsjednik Srpske.

Kada su u pitanju navodi da je Alija Izetbegović "otac nacije", Dodik je poručio da to može da bude za muslimane i one koji su pratili ideje mladomuslimana iskazane u njegovoj knjizi o islamskoj deklaraciji.

"Sve je to tačno, sve su to iskazane priče, ali ono što je vidljivo jeste da u Federaciji skoro svi, bez obzira na kom političkom spektru se nalaze, pokušavaju da brane to nedjelo Alije Izetbegovića", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Izetbegović ni u čemu nije uspio osim u tome što je strovalio BiH, odvajajući je bez odluke drugih naroda, podijelio je i onda pokušao da bude ujedinitelj.

"Sve je to lažni narativ kao što je lažni njihov narativ o Kristijanu Šmitu, koji nije legalan, potpuno je iracionalan, nije izabran u skladu sa Aneksom 10, a provodi silu nad Republikom Srpskom, nad nama svima", rekao je Dodik.

On je dodao da sada kada im neko povrijedi lažni okvir o Aliji Izetbegoviću oni žele da ga naprave čudom mira, iako se radi o nesumnjivom ratnom zločincu.

Dodik je ukazao da muslimanski direktori na nivou zajedničkih institucija u BiH pokušavaju prilagođavajući pravilnike mimo zakona da oduzmu nadležnosti entiteta.

"To govori da je njihova namjera lopovska za sve u BiH. Oni ne mogu da odustanu od onoga što im je Alija ostavio u amanet, a to je da ne mogu da prhvate dejtonsku BiH sa pravima koja imaju narodi i entiteti, nego pokušavaju uporno da to razvaljuju", naglasio je Dodik.

Dodik je naveo da nema razlike između onoga što je radila prošli ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković i onoga što radi sada Konaković.

"On će uvijek nastojati da to bude jedna, kako to oni zovu, `halka` prevare koja ide za tim da su svi moji zločinci junaci i da o tome ne smijete da pričate", dodao je Dodik.

Istakao je da Srbi ne pokušavaju da utiču na to kako oni pišu udžbenike istorije, te izrazio žaljenje zbog srpske djece koja uče tu istoriju.

"U svakom slučaju sve je to nepotrebna hajka i vratila je ponovo na političku scenu u BiH stare teme, prilično bolne", zaključio je Dodik.

Komentarišući za sutra najavljeni protest ispred OHR-a tzv. probosanskih snaga, Dodik je rekao da bi vjerovatno i on bio na tom skupu da nije najavljen kao skup probosanskih snaga.

