Vučić: Poštujem Dodika, ne naređujem mu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je tvrdnje o navodnoj velikosrpskoj ideologiji u vezi sa Deklaracijom usvojenom na Svesrpskom saboru i istakao da je to izmišljena priča i da je tu nešto izvučeno iz konteksta.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"To je bila skupština srpskog naroda, jer mi imamo pravi parlament u Srbiji ili bilo gdje drugdje, ali ono što smo rekli u Deklaraciji je da u potpunosti podržavamo datum u mirnodopskim uslovima na sporazum koji je potpisan 1995. Hiljadu puta sam rekao i sada to ponavljam da podržavamo teritorijalni integritet BiH u skladu sa međunarodnim javnim pravom i datumom o mirovnom sporazumu i teritorijalni integritet Republike Srpska u okviru BiH", rekao je Vučić za Bi-Bi-Si.

Na pitanje da prokomentariše veliki skup srpskog jedinstva koji je ljetos okupio Srbe i srpske lidere, ne samo iz Srbije već i iz regiona, Vučić je odgovorio da se isto čini kada se, na primjer, u Velikoj Britaniji okupljaju ljudi iz Komonvelta.

Predsjednik Srbije izjavio je da poštuje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i da mu ne naređuje, te ocijenio da je Dodik isprovociran različitim postupcima visokih predstavnika i Bošnjaka u Sarajevu.

"Nisam nadležan da donosim bilo kakve odluke u ime Republike Srpske. Ja sam predsjednik Srbije", rekao je Vučić na konstataciju novinara da Dodik "želi secesiju".

On je istakao da je licjemerno to što su mnogi podržali secesioniste kada se raspadala bivša Jugoslavija, a sada kada se pomene odvajanje, to se proglašava zločinom.

Vučić je ponovio da Srbija podržava teritorijalni integritet BiH, uključujući i integritet Srpske unutar BiH.

Na pitanje šta Dodik i Srbi u BiH misle da žele da urade, jer im nikada neće biti dozvoljeno da uđu u zajednicu sa Srbijom, Vučić je rekao da oni to nisu ni pitali, ni rekli.

"Povremeno su govorili o svojim pravima i ne uvijek o izlasku iz BiH, a ne o ujedinjenju sa Srbijom. Srbija ima svoje granice po Ustavu i u skladu sa međunarodnim javnim pravom, poveljom UN i rezolucijama UN. I ne treba nam ništa više, ništa što će doći od nekog drugog i nikome nećemo dati ništa što nam pripada", poručio je Vučić.

Govoreći o nedavnoj inicijativi da zločin u Srebrenici bude definisan kao "genocid", Vučić je rekao da su tu inicijativu pokrenuli Nijemci i Bošnjaci kao političku.

"Mi to smatramo političkom inicijativom. Kao što ste vidjeli, 109 zemalja deli naše stavove. LJudi nisu razumjeli zašto neki drugi masakri ili neki drugi veliki zločini nisu prepoznati ili priznati kao genocid. A ako je reč o saosjećanju, ako je reč o odavanju pošte žrtvama, uvijek sam spreman da to uradim. Vjerujem u pomirenje u regionu, ali ne verujem u tu vrstu narativa koji će uvijek donositi nove političke sukobe i nove nevolje", rekao je Vučić.

On je dodao da niko ne negira šta se desilo u Srebrenici, te podsjetio da je otišao u Srebrenicu i odao poštu žrtvama, ali i da je tamo bio napadnut.

U vezi sa Kosovom i Metohijom, Vučić je istakao da u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine od Srbije nije traženo de fakto priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova i da tako nešto nigdje nije ni napisano, ni rečeno.

"Normalizacija znači da živimo u miru, stabilnosti, spokoju, da imamo slobodan protok robe, kapitala, ljudi, usluga, da razvijamo naše privrede, da počnemo da razgovaramo o različitim pitanjima i da pokušavamo da ih rešimo", rekao je Vučić.

On je istakao da su mir i stabilnost na Kosmetu pitanje za one koji su otvorili Pandorinu kutiju.

Vučić je rekao da je promijenio mnoge stavove, ali ne i pogled na nezakonite radnje koje se preduzimaju protiv Srbije, jer se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, a pitanje je zašto je Srbija bombardovana bez odluke Savjeta bezbjednosti UN.

