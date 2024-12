Stevandić o burnom zasjedanju: NSRS svi doživljavaju kao rijaliti, arenu za skupljanje lajkova i popularnosti

Predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić komentarisao je posljednja dva dana skupštinskog zasjedanja koji su protekli u sjeni protesta, pokušaja nedozvoljenog ulaska u salu, verbalnih sukoba, oduzimanja riječi…

Izvor: Mondo - Slaven Petković

On smatra da je ipak uspio naći način da protesti, u i ispred NSRS, ne pređu u nasilje.

Gradonačelnici Banjaluke i Bijeljine Draško Stanivuković (PDP) i Ljubiša Petrović (SDS) organizovali su ispred NSRS proteste zbog izmjena Zakona o budžetskom sistemu RS kojim se predviđa smanjenje stope od raspodjele prihoda od PDV-a za ova dva grada.

Uprkos negodovanju, protestima, gašenju javne rasvjete u Banjaluci, zatvaranju parkinga i ulica kod zgrade Vlade, naguravanju Stanivukovića i njegovih pristalica s policijom, zakonske izmjene usvojene su kasno sinoć.

Stanivuković i Petrović su juče u dva navrata pokušali da nedozvoljeno uđu u plenarnu salu gdje je bilo u toku zasjedanje, ali im skupštinsko obezbjeđenje to nije dozvolilo.

Izvor: Radenko Kuprešak/Srna

Takođe, poslanici opozicije sinoć su bukom ometali govor predsjednika Saveza opština i gradova Ljubiše Ćosića (SNSD), a na čiji je prijedlog Vlada uputila u procedure sporne zakonske izmjene. Zbog toga je Stevandić oduzeo riječ i udaljio nekoliko poslanika sa sjednice.

“NSRS je jedino mjesto gdje sjede opozicija i vlast u neposrednom kontaktu. To nije ni u Vladi ni palati predsjednika, pa smo na meti najvećih nesuglasica. Svi ovo doživljavaju kao arenu i pozornicu. Juče je Ljubiša Petrović, koji nije ni podnio zahtjev da se obrati, shvatio ovo kao svoj rijaliti i za dizanje popularnosti. Vjerovatno da je to iskoristio i Ćosić, koji je sada heroj svog grada. I Nebojša Vukanović to koristi kao pozornicu za lajkove, preglede…”, rekao je Stevandić.

Dodao je da je njegov zadatak da NSRS zasjeda, odlučuje i da radi po poslovniku, a ne po pritisicima.

“Oni koji mogu normalno da uđu u NSRS, ne mogu u Vladu ili palatu. To je specifičnost NSRS koja čuva njen demokratski potencijal. Naći liniju koja razdvaja nasilje od protesta je teško. Mislim da sam juče našao najbolji mogući način da se izbjegne da protest preraste u nasilje”, poručio je Stevandić.

