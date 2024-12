Đajić o vještačenju Dodikove dokumentacije: "Mora postojati poštovanje pacijenata"

Sud BiH najavio je da će biti vještačena medicinska dokumentacija predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji se oporavlja nakon operacije u Beogradu.

Predsjednik Dodik operisan je 9. decembra u Beogradu. Operativni zahvat na želucu i jednjaku bio je komplikovan, ali je prošao uspješno. Sada slijedi oporavak s obzirom na složenost i specifičnost operativnog zahvata, prenosi Srna.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić, koji je dugogodišnji sudski vještak, rekao je da do sada nije imao slučaj da se traži vještačenje medicinske dokumentacije dok je pacijent u zdravstvenoj ustanovi, te smatra da sa sa tim treba sačekati kada je riječ o predsjedniku Republike Miloradu Dodiku.

Đajić je istakao da je mnogo puta na sudovima i pred tužiocima vještačio različite slučajeve oboljelih, operisanih i slično, naglasivši da je to jedna normalna procedura.

"Smatram da nema potrebe za žurbom na tom planu i da mora postojati poštovanje pacijenata ne samo od nas ljekara, već i od pravosuđa s ciljem da se omogući liječenje i oporavak, pa onda proces", rekao je Đajić.

Predsjednik Vlade RS i potpredsjednik SNSD-a, Radovan Višković rekao je juče da je vještačenje vjerovatno mogućnost Suda ali se postavlja pitanje ko će vještačiti mišljenje doktora koji je operisao Dodika.

"To je radio doktor Predrag Peško, jedan od najvećih stručnjaka na ovim prostorima. To je vjerovatno mogućnost Suda, ali postavlja se pitanje ko će vještačiti mišljenje gospodina Peška i ko to ima veći autoritet od njega da to tumači", upitao je Višković i dodao da je zahvat dobro prošao te da je riječ o jednoj od najkomplikovanijih operacija.

On je izrazio sumnju u to ko će da vještači medicinsku dokumentaciju.

"Nemam ništa protiv. Neka rade, ali samo apelujem da to rade u skladu sa strukom i zakonom", istakao je Višković, prenio je Euronews.

