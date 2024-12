SNSD o PDP-u: "Od partije profesora i intelektualaca do družine neobrazovanih milionera"

Partija demokratskog progresa (PDP) od svog postojanja do danas imala je destruktivni karakter, a nikada graditeljski i takva će ostati i ubuduće, smatraju u SNSD-u iz kojeg je danas medijima dostavljeno saopštenje povodom izbora novog rukovodstva PDP-a.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

"Od Branka Dokića do Nebojše Drinića, od Mladena Ivanića do Draška Stanivukovića. Od partije profesora i intelektualaca do ambiciozne družine milionera bez obrazovanja - to je razvojni put propadanja PDP-a. Zato i još komičnije zvuči izjava novoustoličenog predsjednika PDP-a da će napraviti najsnažniju partiju u Srpskoj", ističe se u saopštenju.

Iz SNSD-a tvrde da "neko ko je uspio da upropastio Banjalučanima i turistima i Novu godinu" (misleći na Stanivukovića) teško da bilo šta može napraviti.

"Uništiti može, i toga smo svi svjedoci. To je u proteklih nekoliko godina uspio da pokaže i dokaže. I to je jedino što mu dobro ide. Krenuo je sa uništavanjem SDS-a, a Banjaluku je doveo na ivicu bankrota. Sada bi da ide dalje. Neće moći. To mu nećemo dozvoliti, jer Republika Srpska nije regulacioni plan, niti kružni tok. Republika Srpska je svetinja i sa njom se ne može i ne smije igrati ambiciozni i sujetni Stanivuković. Republika Srpska nije na prodaju. Republička vlast, svi funkcioneri i kompletno članstvo SNSD-a neće dopustiti njeno uništenje, niti prodaju", poručili su iz SNSD-a, prenijela je agencija Srna.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković danas je izabran za predsjednika Partije demokratskog progresa.

(MONDO)