"Divan novogodišnji poklon od SNSD-a": Poskupljuju vrtići i parking u Doboju

Na dnevnom redu 2. redovne sjednice Skupštine grada Doboj će se, između ostalog, naći i prijedlog za povećanje cijena parkinga i boravka djece u vrtićima.

Izvor: Facebook/Stefan Gavrić

Stefan Gavrić, odbornik Srpske demokratske stranke kaže da je ovo - sraman čin.

"Tako je SNSD-ova vlast u Doboju predvidjela da roditelji boravak djeteta u JPU "Majke Jugovića" umjesto dosadašnjih 200 plaćaju 250 KM, odnosno 50 maraka skuplje mjesečno, što je skoro pa jedna cijela mnimalna plata na godišnjem nivou", otkriva Gavrić i dodaje:

"Kada je u pitanju parking predvidjeli su da dnevna karta ubuduće košta 30 KM umjesto dosadašnjih 10 maraka. Višesatna karta u prvoj zoni će poskupjeti sa tri na pet maraka, a u drugoj zoni sa dvije na tri marke. Mjesečna pretplatna karta će sa 30 KM poskupjeti na 50 KM, a godišnja sa 150 na 250 maraka. Sat parkinga u ekstra zoni do sad je koštao jednu marku, a poskupiće na dvije marke".

On kaže da se novim pravilnikom najavljuju da će poskupjeti i povlašćena karta za stanare na parkiralištima ispred stambenog objekta, kao i korisnike poslovnih prostora koji se bave privrednom djelatnošću i njihove radnike.

"Nakon najavljenih poskupljenja struje i poskupljenja participacije u domovima zdravlja, stiže najava poskupljenja parkinga u Doboju i boravka djece u vrtiću. To je još jedan "divan" novogodišnji poklon građanima od SNSD-ovog nenarodnog režima", ističe Gavrić.

Gavrić je najavio da će glasati protiv svih ovih odluka kojim se Dobojlijama pojačavaju nameti.

"Ipak, bojim se da će one svakako biti usvojene jer odbornici skupštinske većine koju u Doboju čine SNSD, DEMOS, Ujedinjena Srpska, DNS, BH Zeleni/SDA i SDP Bih/Naprijed BiH glasaju kako im se naredi, ne razmišljajući o svojim prijateljima, komšijama, sugrađanima kojim će ovim potezom staviti još jedan veliki teret na leđa. Prije samo tri mjeseca su ih svakodnevno obilazili, obećavali im sve i svašta samo da dobiju glasove, a čim su izbori prošli vraćaju im na ovaj način. Nadam se da to građani neće zaboraviti i da će na idućim izborima pomesti sve one političare koji se ovako odnose prema svom gradu i sugrađanima", dodaje Gavrić.

