Šmit poručio kako svi u BiH moraju shvatiti da niko nije iznad zakona koji je on nametnuo

"Svi u Bosni i Hercegovini moraju shvatiti da nijedan pojedinac nije iznad zakona", poručeno je iz OHR-a.

Izvor: MONDO

Visoki predstavnik Kristijan Šmit čiji status u Republici Srpskoj ali i mnogim državama na svijetu osporavaju, oglasio se povodom posljednjih zaključaka donesenih na Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Najnoviji i očigledni pokušaji politiziranja jednog sudskog predmeta kako bi se ugrozio ustavni poredak države Bosne i Hercegovine izuzetno su zabrinjavajući. Zloupotreba institucija RS u interesu jedne osobe predstavlja opasan korak unazad. U interesu je svih građana širom Bosne i Hercegovine – bilo u Federaciji, Republici Srpskoj ili u Brčko Distriktu – da lokalni politički lideri i međunarodna zajednica, uključujući i institucije uspostavljene Dejtonom – visokog predstavnika i EUFOR, djeluju na način kojim se osigurava poštivanje Ustava BiH i kontinuirana stabilnost i napredak BiH ka euroatlantskim integracijama", rekao je Šmit, a saopštio OHR.

U saopštenju OHR-a navodi kako "visoki predstavnik i dalje pažljivo prati razvoj situacije i neće oklijevati da poduzme mjere koje bude smatrao neophodnim kako bi se osiguralo sprovođenje Mirovnog sporazuma u cijeloj Bosni i Hercegovini i u njenim entitetima".

"Svi u Bosni i Hercegovini moraju shvatiti da nijedan pojedinac nije iznad zakona. Svi, bez obzira kako se zovu i bez obzira na funkciju koju vrše, imaju pravo na pravično suđenje, ali imaju i obavezu da poštuju sudske odluke. To je suština vladavine prava", poručio je Kristijan Šmit i očigledno propustio da dodatno pojasni da jedan pojedinac jeste iznad zakona, a da je to upravo on.

Podsjećamo da se predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i direktoru Službenog glasnika RS, Milošu Lukuću, sudi zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika (Kristijana Šmita).

Od jula 2023. godine upravo Šmit je "nametnuo" novi član Krivičnog zakonika BiH kojim je neizvršavanje odluka visokog predstavnika (njega, koji je to nametnuo) - krivično djelo. Na osnovu toga izvodi se logičan zaključak da se na njega zakon ne odnosi.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u ranim jutarnjim časovima u srijedu, na posebnoj sjednici, zaključke koji se odnose na informaciju o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.

U prvom zaključku se navodi da Narodna skupština Republike Srpske usvaja informaciju o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma protivpravnim djelovanjem visokih predstavnika u BiH, antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda BiH, Suda i Tužilaštva BiH.

Navodi se da Narodna skupština Srpske konstatuje da su u BiH teško narušeni pravni sistem i pravna sigurnost svih građana Republike Srpske i BiH s obzirom na donošenje nezakonitih odluka od svih dosadašnjih visokih predstavnika, ali i Kristijana Šmita koji nije izabran za visokog predstavnika u skladu sa Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.

Narodna skupština Srpske podsjeća da visoki predstavnici nemaju mandat da vrše ustavotvornu i zakonodavnu vlast nametajući sopstvena i personalna rješenja kao opšteobavezujuća.

(MONDO/Ž.S.)