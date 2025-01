Konaković o inicijativi za njegovu smjenu: "Ono što me malo iznenađuje jeste DF"

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković smatra da bi inicijativa za njegovu smjenu mogla biti realizovana tek krajem februara ili početkom marta ukoliko se budu poštovale procedure.

Konaković kaže da nije iznenađen da su poslanici SDA i DF-a uputili u parlamentarnu proceduru inicijativu za njegovu smjenu, kao i da je potez "trojke" o raskidu saradnje sa SNSD-om na niovu BiH na čistac izveo političku scenu u zemlji.

"Ono što me malo iznenađuje jeste priljepak SDA, odnosno DF i njen lider Željko Komšić koji pokušava ovim nemuštim saopštenjem o mojim vezama sa samitom i kartelom, zapravo spasavati i štiti interse /lidera SNSD-a Milorada/ Dodika", smatra Konaković.

Konaković, koji je lider stranke Narod i pravda, rekao je na konferenciji za novinare da unutar "trojke" traju konsultacije i da bi već ove semice mogli biti održani sastanci sa konkretnim prijedlozima.

"Opozicija iz Republike Srpske najavila program koji bi mogao biti ponuda svim političkim akterima i rado ću učestvovati u toj vrsti političkih razgovara", rekao je Konaković, napominjući da unutar "trojke" traju konsultacije i da bi se sastanci sa konkretnim prijedlozima mogli desiti već ove sedmice.

Prema njegovim riječima, danas je odnos u parlamentu BiH takav da je sve moguće, odnosno, da je moguće napraviti novi Savjet ministara bez svakog.

"Danas je najbolje jer je sve moguće. Na Predstavničkom domu moguće je napraviti novi Savjet ministara bez svakoga. Bez SNSD-a, bez SDA, bez NIP-a, bez HDZ-a", tvrdi Konaković.

Kad je riječ o narednoj sjednici Savjeta ministara koja je zakazana za četvrtak, 30. januara, Konaković je rekao da će se odazvati i glasati za sve ono što je po njegovom mišljenju dobro za BiH.

Konaković je rekao da nema koalicije HDZ, SDA i SNSD bez DF-a ili NES-a.

"Oni nemaju dovoljno ruku bez tih stranaka. Njih ima 20 čini mi se. Neko im mora dati barem dvije ruke, ako žele praviti tu vlast", dodao je.

Kazao je kako očekuje reakciju "svih institucija u BiH" na eventualno "nelegalno postupanje" SNSD-a u Domu naroda. Smatra da je nelegalno postupanje ako SNSD blokira Dom naroda nedolaskom na sjednice.

"Ovom prilikom je važno reći da Dodik može blokirati rad Doma naroda, ali nelegalno. SNSD bi morao nedolaziti na sjednice. To je nelegalno. Legalno je kad imate četiri delegata pa glasate protiv, to je demokratija. To je upozorenje za sve koji su donosioci odluka, da se pripremimo za rješenje. Postoje neka rješenja koja su pragmatična, kako se ne bi desilo da se propusti ova evropska prilika", kaže.

Objašnjava da zbog procedura njegova smjena na dnevni red ne može doći prije marta.

Poslanici SDA i DF-a uputili su danas u parlamentarnu proceduru inicijativu za smjenu ministra inistranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića, uz obrazloženje da BiH nanesena nesaglediva šteta na međunarodnom planu zbog njegove povezanosti sa licima iz narko-kartela "Tito i Dino".

Inicijativu za rekonstrukciju Savjeta ministara potpisalo je 11 poslnika.

