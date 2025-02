Dodik o deportacijama iz SAD: Za okorjele islamiste neće biti mjesta u zatvorima u Srpskoj

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da okorjeli islamisti koji iz SAD eventulano budu deportovani u BiH neće moći biti raspoređeni po zatvorima u Republici Srpskoj.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je rekao da bi SAD trebale deportovati više od 140 lica u BiH i izrazio nadu da među onima koji će biti vraćeni nema mnogo onih koji su bili zatvoreni u Gvantanamu jer je riječ o okorjelim islamistima.

"Moramo obezbijediti da takvi, koji su zbog te ideologije i političkog islama bilo gdje zatvoreni u Americi, ne mogu da budu raspoređeni po zatvorima u Republici Srpskoj. Neka ih vode tamo, po svojim zatvorima a ne kod nas", istakao je Dodik u Banjaluci odgovarajući na pitanja novinara.

Dodik je rekao da su deportacije nešto što je i najavljivao američki predsjednik Donald Tramp i da podržava takvu mjeru.

"To su napori koje je Tramp najavljivao. On je rekao da će izbaciti svakoga ko nema papire za legalan boravak u Americi, pogotovo one koji su se ogriješili o zakon", rekao je Dodik.

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković izjavio je juče da je Ambasada BiH u Vašingtonu izdala putne listove za šest državljana BiH, koji će iz biti deportovani iz SAD, te naveo da među njima ima i lica sa kriminalnim dosijeima, što zahtijeva adekavatan tretman.

