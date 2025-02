Dodik u dvodnevnoj posjeti: "Mađarska pouzdan partner, a Orban čovjek sa vizijom"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Budimpešti da je Mađarska pouzdan partner, a premijer Viktor Orban čovjek sa vizijom, koji se u posljednje vrijeme pokazao da je u pravu, javlja izvještač Srne.

Izvor: Srna

Dodik je nakon sastanka sa Orbanom rekao da je bilo interesantno čuti o njegovim odnosima sa novim predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

"Orban je čovjek sa vizijom, što dokazuje i to da su se desile mnoge stvari koje je radio ili predvidio. On je među prvima spriječio ulazak migranata, a Evropa i SAD imaju taj problem i niko neće da kaže da je on bio u pravu", istakao je predsjednik Republike Srpske.

On je dodao da je Evropa trenutno u haosu, dodajući da se danas održava sastanak u Parizu koji šalje poruku o nejedinstvu Evropske unije.

Dodik je naglasio da je na 14. sastanku, koliko ih je imao sa Orbanom, razmijenio informacije, te da se viđenje odnosa Republike Srpske i Mađarske poklapa skoro u cijelosti.

On je upoznao Orbana o projektima iz oblasti poljoprivrede i energetike u Republike Srpske.

"Mađarska može da pomogne i ona je čist i pouzdan partner", rekao je predsjednik Dodik.

Podsjećamo, predsjednik Srpske boravi u dvodnevnoj posjeti Mađarskoj na poziv mađarskog premijera Viktora Orbana i predsjednika Tamaša Šujoka.

(Srna)