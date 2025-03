Bubić: Nema uslova za raspisivanje potjernice za Dodikom, Viškovićem i Stevandićem

Nema uslova za raspisivanje potjernice za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, kao ni za premijerom Srpske i predsjednikom Narodne skupštine Srpske Radovanom Viškovićem i Nenadom Stevandićem, rekao je Goran Bubić, advokat predsjednika Srpske.

Izvor: Srna

Tužilaštvo BiH je juče izdalo naredbu za privođenje najvišeg rukovodstva Srpske, koje je ranije pozvano na saslušanje zbog napada na ustavni poredak BiH.

Bubić za Euronews BiH objašnjava da se potjernica raspisuje u pravilu kad je neko u bjekstvu, te pojašnjava redoslijed.

"Dakle, poziva se pod prijetnjom privođenja, izdaje se onda naredba za dovođenje i ako je to neuspješno, naredba za dovođenje, ako je neizvršena, ona uvijek pretpostavlja da službena lica osumnjičenog nisu pronašli na određenoj adresi, odnosno, nisu ga uopšte pronašli i onda se polazi od pretpostavke da nije pronađen i da je u bjekstvu. Međutim, mi ovdje nemamo činjenično jednu takvu situaciju, zato što i predsjednik Srpske i premijer Srpske i predsjednik NSRS redovno obavljaju svoje poslove i zadatke i oni nisu u bjekstvu. Tako da nema uslova za raspisivanje potjernice", rekao je Bubić.

On kaže da se ovdje radi o jednom nevjerovatnom ubrzavanju procesa, za šta, dodaje, nema nikakve osnove.

"Zato što mi nemamo izmijenjen Krivični zakon koji bi bio pretpostavka da imamo ovaj krivični progon. Јa ponavljam stalno i stalno ću da ponavljam. Znači, Kristijan Šmit nije potvrđen od strane Savjeta bezbjednosti UN. Mi u komunikeu PIC-a imamo da će se to dostaviti Savjetu bezbjednosti i znamo što se tamo događalo da on nije potvrđen", naveo je Bubić.

Dodik, Višković i Stevandić su juče istakli da se neće odazvati pozivu Tužilaštva, a Bubić kaže da su to njihove lične odluke.

"Јa kao branilac slijedim volju svoga klijenta. Mi ovdje sad imamo situaciju gdje imamo zakone koje je izglasala Narodna skupština Srpske. Funkcioneri sad slijede zakone Republike Srpske. Mi smo slušali izjavu ministra unutrašnjih poslova Srpske Siniše Karana, koji je jasno rekao da policija slijedi zakone koje je izlasala NSRS. Spram toga, mi imamo ovu privremenu mjeru Ustavnog suda BiH, međutim mi nemamo Ustavni sud u ustavnom formatu, onako kako je regulisan Ustavom BiH. Ustavni sud je uistinu kompromitovan brojnim odlukama u ovom dijelu koji se tiče naslanjanja na ove najvažnije stvari, primamo kada je u pitanju imovina", ističe Bubić za Euronjuz BiH.

Prva osoba koja je poništila odluke Ustavnog suda BiH bio je tadašnji visoki predstavnik u martu 2007. godine, podsjeća Bubić. Sad dođe nelegitiman, nepostavljan visoki predstavnik i kaže odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće, dodaje ovaj pravnik.

"Pa jesu konačne i obvezujuće ako slijede Ustav BiH i slijede pravni poredak", poručio je Bubić.

On je rekao da još uvijek nisu dobili prvostepenu presudu kojom je predsjednik Srpske osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja Šmitovih odluka.

"Odluku ćemo donijeti kad nam bude uručen otpravak. Ono što tvrdimo jeste da predsjednik nije imao pošteno suđenje. On nije imao ni nezavisan, ni nepristasan sud. Tvrdim da pravosudni radnici u postupu protiv predsjednika Srpske ustvari postupaju u svojoj stvari. Mi imamo u BiH tri kolektiviteta, tri naroda. Ti odnosi su uređeni Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH i temelj povjerenja javnosti u sudove jeste da predstavnici jednog naroda ne sude predstavnicima drugog naroda. To je u temelju pravosudne tradicije u BiH, ja to radim 40 godina, to je sada narušeno. I ako vi imate pravosudnog funkcionera koji se obračunava sa političkim neistommišljenikom, ne birajući sredstvo, onda mi ne možemo tvrditi da predsjednik ima jedno pošteno suđenje", izjavio je Bubić.

Na pitanje hoće li se žaliti na prvostepenu presudu, Bubić odgovara da formalno gledano, u odnosu na zakone koje je izglasala NSRS, ti zakon su stupili na snagu nakon što je donesena presuda 26. februara.

"Mi s te strane nemamo nikakvo ograničenje, a da li ćemo se žaliti ili nećemo, vidjećemo nakon što nam se uruči otpravak presude" istakao je Bubić.

(Mondo)