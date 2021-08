Dačić otkrio tajnu: Avganistanska vlast i talibani pregovarali i u Beogradu

Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da su u Beogradu prije nekoliko godina, u vrijeme kada je bio šef diplomatije, po dozvoli predsjednika države Aleksandra Vučića, organizovani mirovni pregovori između vlasti Avganistana i talibana.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Dačić kaže da tek sada prvi put priča o tome jer je takav bio dogovor.

"Tri puta su dolazili, ja sam im bio domaćin, na video vezi je bio aktuelni predsjednik Avganistana. Ovde su bili predstavnici Savjeta za mir Avganistana i neki predstavnici talibana, odnosno njihovim fakcija. Ovde su razgovarali tri puta, ali je kasnije su to preuzele velike sile kad su vidjele da mi to radimo – rekle su ‘mi ćemo to da uradimo u Dohi, u Kataru’. Rezultat se vidi," kazao je Dačić za TV Pink.

Kako je rekao, Srbija se nije miješala u te pregovore, “atmosfera je bila korektna i zajednička je ocjena bila da u to vrijeme postignut napredak, proglašeno je primirje”.

On je rekao da je Srbija kao domaćin tih mirovnih pregovora sebi napravila dobru priču sa Avganistanom, u smislu da nam je zahvalna i jedna i druga strana”.

"Do danas nisam nikad nigdje pričao o tome, jer smo se dogovorili da to bude tajna, odnosno da se ne objavljuje da se ne bi rušili pregovori," rekao je Dačić.

Govoreći o dešavanju u Avganistanu on je rekao da Srbija “nema razloga da smatra da je prošli režim bio bolji prema nama nego što će biti neki novi”. Dačić je rekao da je pod dominacijom Amerike “marionetski režim” u Kabulu među prvima priznao Kosovo kao nezavisno, jer im je to bio “domaći zadatak” i pitanje je da li bi to uradio neki drugi tamošnji režim.

"Zapadna hemisfera je dožile šamar u Avganistanu, nisu očekivali da se sve ovo desi, ovo što gledamo," rekao je Dačić.

Takođe je rekao da je u Avganistanu, u prisustvu NATO snaga, sto puta povećana proizvodnja heroina, navodeći da se, između ostalog, tako finansira talibanski pokret.