Srbija opredijelila finansijska sredstva za gradnju puta od Rače do Bijeljine

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na ceremoniji obilježavanja početka radova na dionici Sremska Rača - Kuzmin, u okviru projekta izgradnje auto-puta Beograd-Sarajevo, da je Srbija opredijelila finansijska sredstva za dionicu od Rače do Bijeljine, u Srpskoj.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

"To će biti podrška Srbije ne samo Semberiji i Bijeljini, nego i Republici Srpskoj i BiH", rekao je Vučić.

On je istakao značaj povezivanja Beograda sa Banjalukom i Sarajevom i naglasio da će na ovaj način Srbiji biti približene i Srpska i BiH i da je važno da se izgradnjom ovakvih puteva i mostova spajaju i države i različiti narodi.

Vučić je naglasio i da je za ostanak ljudi bitno da se obezbijede uslovi.

"Moramo da gledamo celinu regiona. Ne možemo mi u Srbiji da živimo mnogo bolje od nekoga ko je pored nas. Moramo zajednički da idemo napred", rekao je Vučić.

On je rekao da je novi most na Rači, koji je izgrađen u okviru ove dionice, jedan od najboljih i najsolidnije građenih u Srbiji, te da će kompletna dionica sa svim mostovima i vijaduktima biti završena do kraja sljedeće godine.

Kada je riječ o rokovima za završetak radova na ovoj dionici, zajedno sa mostom na Rači, Vučić je naveo kraj sljedeće godine, 2023.

Na taj način bi, dodao je on, Srbija imala završenu sjevernu dionicu auto-puta koji treba da se spoji sa Sarajevom i da ide i prema Zagrebu, preko Kuzmina-Rače-Bijeljine, te da i Republika Srpska radi svoj krak prema Brčkom i Doboju.

On je rekao da bi onda bilo logično da se nastavi dalje gradnja ovog auto-puta od Bijeljine prema Tuzli, a zatim od Tuzle prema Sarajevu.

"Ne znam kada će to biti, bezbroj puta smo ih /Sarajevo/ molili. Nismo dobili odgovor", rekao je Vučić.

On je naveo da će Srbija do septembra ili oktobra ove godine da završi auto-put do Požege, a onda treba da se gradi 61 kilometar do Kotromana ka Republici Srpskoj, Višegradu, odnosno BiH.

"Mi ćemo svakako da radimo taj put, povezati Mokru goru, Višegrad. Zavisi da li BiH želi da gradi taj put. To je za nas od presudnog značaja i verujem da ćemo uspeti u tome", rekao je Vučić.

