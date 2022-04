Plenković i Milanović iskopali ratne sjekire: On je udbaški nasljednik

Hrvatski predsjednik i premijer, Zoran Milanović i Andrej Plenković, ponovo su iskopali ratne sjekire uz neprimjerene međusobne optužbe u javnosti, a povodom zahtjeva grupe penzionisanh generala za pomilovanje dvojice nekada jugoslovenskih i hrvatskih obavještajaca.

Izvor: Ana Marija Katic/[email protected], Kabinet predsjednika Hrvatske

Radi se o Josipu Perkoviću i Zdravku Mustači, osuđenih na doživotne robije za pomaganje u ubistvu emigranta Stjepana Ðurekovića.

Plenković je, naime, ranije optužio Milanovića da zahtjev za pomilovanje Perkovića i Mustača orkestriran i da dolazi od šefa države, dok Milanović to demantuje i tvrdi da je bio iznenađen kada je dobio dopis.

Milanović je na konferenciji za novinare rekao da je prije dvije sedmice bio kod penzionisanog generala Ante Gotovine, jednog od potpisnika zahtjeva za pomilovanje, ali mu, tvrdi, tada ništa o tome nije rekao.

Napomenuo je da su mu i drugi generali potpisnici zahtjeva prijatelji, a onda se dotakao Udbe i rekao:

"Kad govorimo o Udbi, mrska mi je ta tema, ali HDZ je zalijepljen na tu Udbu kao žvakaća guma na pločnik usred ljeta na zagrebačkom kolovozu. Taj smrad se širi 30 godina. I Plenković sad govori da je to orkestrirano od mene. Plenković, taj prljavi Plenković, će morati da razgovara sa mnom o tome", rekao je Milanović.

Šef hrvatske države priznao je da mu taj zahtjev za pomilovanje komplikuje život i da bi radije, kako kaže, gledao u more i govorio mudre riječi.

"Hoću li donijeti odluku i kakvu, ne znam. Znam da imam čistu savjest. Naravno, prvo rekonstrukcije. Plenković je udbaški nasljednik kad Čermaku i Gotovini govori ovakve stvari", rekao je Milanović.

Upitao je gdje je bio Plenković kad su oni bili u tamnici i dodao da je aktuelni premijer u HDZ ušao kada ga je, kako je rekao, na to natjerala nekadašnja premijerka Jadranka Kosor.

Od Plenkovića, kaže, prvo očekuje najavljenu rekonstrukciju Vlade.

Knin, 5. avgusta 2020. - Na slici premijer Hrvatske Andrej Plenkovic. Centralno obelezavanje Dana pobede i 25. godisnjice vojno policijske akcije Oluja, koje se ove godine odrzava uz epidemioloske mere i prvi put uz prisustvo predstavnika Srba u Hrvatskoj, potpredsednika vlade iz Samostalne demokratske srpske stranke Borisa Milosevica. FOTO TANJUG/FOTO HINA/ MARIO STRMOTIC/ nr

Izvor: MARIO STRMOTIC/FOTO HINA

"Prvo rekonstrukcija Vlade, sokole, da vidimo više to. Kad mi neko govori o ozbiljnim presedanima, a ne zna što je to, onda neka pogleda sebe. Presedan je da ovakva banda vodi Hrvatsku. U vrijeme rata je bilo izgovora, u vrijeme Sanadera je bilo nekoliko incidenata, ali ovo sad je raspad... To je opasan presedan, a ne ovo. Ako su Perković i Mustač zaslužni za osnivanje HDZ-a, to im ne ide u prilog", rekao je Milanović.

Na odgovor Plenkovića se nije dugo čekalo, oglasio se iz parlamenta I Milanovića nazvao "karijesom s Pantovčaka" i poručio da je uticaj šefa države nikakav, a njegov je, kaže, veliki.

Ponovio je i da Hrvatska od Milanovića ima samo štetu.

Na zvaničnoj stranici na Facebooku oglasio se i HDZ koji je za Milanovića rekao da je "ruski agent na Pantovčaku" i da je vidno nervozan zbog Perkovića i Mustača.

"Titov gardist se u Beogradu zakleo na doživotnu vjernost Partiji i udbaškim strukturama: I poslije Tita - Lex Perković" objavili su iz HDZ-a, uz Milanovićevu fotografiju.

Perković i Mustač osuđeni su na doživotni zatvor u avgustu 2016. na sudu u Minhenu zbog pomaganja u ubistvu Ðurekovića.

Mustač je bio optužen da je kao politički šef Službe državne bezbjednosti u Zagrebu u proljeće 1982. dao nalog Perkoviću, koji je u to vrijeme vodio Odjeljenje II (suzbijanje neprijateljske emigracije) u Službi državne bezbjednosti, da pripremi ubistvo Ðurekovića u Njemačkoj.

Ðureković je likvidiran 28. jula 1983. godine nedaleko od Minhena.

