Milanović u Mostaru: BiH ne može postojati ni bez jednog od njena tri naroda

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas u Mostaru da Hrvatska želi da BiH bude cijela i da takva uđe u EU, istakavši da je nedavno tražio kandidatski status za BiH.

"Prije tri sedmice sam se zahvalio za priključivanje jednoj inicijativi - pismu koje potpisuju predsjednici iz Srednje i Istočne Evrope koji su tražili da Ukrajini dodijeli status zemlje kandidata. To baš ne ide preko noći, to je trebalo da bude veliki gest prema Ukrajini. Tome se protive neke zapadne države, ali Poljska, Češka, Slovačka, baltičke republike su bile za to da se Ukrajini da status kandidata", rekao je Milanović,